Война на Ближнем Востоке выгодна российской экономике: эксперты

Со своей стороны Украина делает все, чтобы поддержать предложенный США переговорный процесс. Однако среди экспертов мало веры в возможность достижения мира таким путем, поскольку Россия всеми возможными способами демонстрировала, что у нее нет ни малейшего намерения прекращать вторжение или хотя бы остановиться на нынешних позициях.

Поэтому украинцы считают, что остановка переговоров в данный момент никак не отдаляет мир, поскольку от этого процесса его и так особо не ожидали.

«Нужно понимать, что переговоры о мирном урегулировании носят номинальный характер и никак не влияют на ситуацию. Они происходят словно в параллельной реальности. Единственное, что можно сказать: участие в этих переговорах дает России возможность избежать дополнительных санкций. Их влияние легко подсчитать — в прошлом году Россия получила 172 миллиарда долларов только от продажи нефтепродуктов. Если разделить эту сумму на 365 дней, можно увидеть, сколько Россия получает ежедневно благодаря отсутствию таких санкций», — пояснил военный эксперт Сергей Грабский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев почти ежедневно поддерживает связь с представителями США, однако сейчас нет необходимых политических сигналов для возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

С начала года делегации уже провели несколько раундов переговоров. В январе и начале февраля встречи проходили в Абу-Даби, а в середине февраля — в Женеве.

Новый раунд переговоров должен был начаться в четверг, 5 марта, однако его согласовали еще до ударов Израиля и США по Ирану. Зеленский подчеркнул, что как только ситуация с безопасностью это позволит, Украина готова продолжить дипломатические переговоры о прекращении войны.

Грабский также сослался на опубликованную на этой неделе информацию Зеленского о том, что украинской разведке удалось получить доступ к документам российского военного плана войны против Украины на этот и следующий год. Их содержание свидетельствует о намерении России продолжать вторжение не только в Донбассе, но и о ее интересе к Одессе.

Война на Ближнем Востоке выгодна РФ

Боевые действия на Ближнем Востоке также по-другому влияют на ситуацию в Украине, отмечает доктор политических наук Петр Олещук.

«Влияние ощущается уже сейчас — из-за роста цен на нефть. Если эта война будет продолжительной, это скажется на российском бюджете. Очевидно, что теперь Путин считает, что сможет компенсировать все свои расходы», — считает Олещук.

«Честно говоря, я ожидаю, что Путин сейчас выйдет из всей этой имитации переговоров, посчитает, что они ему больше не нужны, и соответственно перейдет к эскалации, рассчитывая на соответствующие ресурсы», — добавил он.

Также есть опасения, что если война на Ближнем Востоке затянется, у Украины могут возникнуть проблемы с боеприпасами для американской системы противовоздушной обороны Patriot, которая используется для защиты неба от российских ракет над крупными городами Украины.

В Киеве, однако, заявили, что Украина готова делиться с союзниками на Ближнем Востоке знаниями и дронами-перехватчиками для борьбы с беспилотниками, запускаемыми Ираном. Пока эта готовность остается лишь на уровне заявлений.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединенное Королевство привлечет украинских экспертов, которые вместе с британскими специалистами помогут партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники.

Зеленский также заявил, что Украина получает сигналы от партнеров на Ближнем Востоке с просьбой о помощи и готова рассмотреть такую возможность. Если специалисты из этих стран приедут в Украину, украинская сторона готова делиться своими знаниями.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина также заинтересована в получении того вооружения, которое необходимо ей для защиты от российских атак.