Война на Ближнем Востоке выгодна российской экономике: эксперты

Редакция PRESS 6 марта, 2026 10:09

Мир 0 комментариев

Война на Ближнем Востоке повлияла и на ранее запланированные трехсторонние переговоры США, России и Украины о мирном урегулировании войны в Украине. Переговоры, которые должны были пройти в четверг и пятницу (5-6 марта) в Объединенных Арабских Эмиратах, отложены на неопределенный срок, пишет rus.lsm.lv.

Со своей стороны Украина делает все, чтобы поддержать предложенный США переговорный процесс. Однако среди экспертов мало веры в возможность достижения мира таким путем, поскольку Россия всеми возможными способами демонстрировала, что у нее нет ни малейшего намерения прекращать вторжение или хотя бы остановиться на нынешних позициях.

Поэтому украинцы считают, что остановка переговоров в данный момент никак не отдаляет мир, поскольку от этого процесса его и так особо не ожидали.

«Нужно понимать, что переговоры о мирном урегулировании носят номинальный характер и никак не влияют на ситуацию. Они происходят словно в параллельной реальности. Единственное, что можно сказать: участие в этих переговорах дает России возможность избежать дополнительных санкций. Их влияние легко подсчитать — в прошлом году Россия получила 172 миллиарда долларов только от продажи нефтепродуктов. Если разделить эту сумму на 365 дней, можно увидеть, сколько Россия получает ежедневно благодаря отсутствию таких санкций», — пояснил военный эксперт Сергей Грабский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев почти ежедневно поддерживает связь с представителями США, однако сейчас нет необходимых политических сигналов для возобновления трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.

С начала года делегации уже провели несколько раундов переговоров. В январе и начале февраля встречи проходили в Абу-Даби, а в середине февраля — в Женеве.

Новый раунд переговоров должен был начаться в четверг, 5 марта, однако его согласовали еще до ударов Израиля и США по Ирану. Зеленский подчеркнул, что как только ситуация с безопасностью это позволит, Украина готова продолжить дипломатические переговоры о прекращении войны.

Грабский также сослался на опубликованную на этой неделе информацию Зеленского о том, что украинской разведке удалось получить доступ к документам российского военного плана войны против Украины на этот и следующий год. Их содержание свидетельствует о намерении России продолжать вторжение не только в Донбассе, но и о ее интересе к Одессе.

Война на Ближнем Востоке выгодна РФ

Боевые действия на Ближнем Востоке также по-другому влияют на ситуацию в Украине, отмечает доктор политических наук Петр Олещук.

«Влияние ощущается уже сейчас — из-за роста цен на нефть. Если эта война будет продолжительной, это скажется на российском бюджете. Очевидно, что теперь Путин считает, что сможет компенсировать все свои расходы», — считает Олещук.

«Честно говоря, я ожидаю, что Путин сейчас выйдет из всей этой имитации переговоров, посчитает, что они ему больше не нужны, и соответственно перейдет к эскалации, рассчитывая на соответствующие ресурсы», — добавил он.

Также есть опасения, что если война на Ближнем Востоке затянется, у Украины могут возникнуть проблемы с боеприпасами для американской системы противовоздушной обороны Patriot, которая используется для защиты неба от российских ракет над крупными городами Украины.

В Киеве, однако, заявили, что Украина готова делиться с союзниками на Ближнем Востоке знаниями и дронами-перехватчиками для борьбы с беспилотниками, запускаемыми Ираном. Пока эта готовность остается лишь на уровне заявлений.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Соединенное Королевство привлечет украинских экспертов, которые вместе с британскими специалистами помогут партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники.

Зеленский также заявил, что Украина получает сигналы от партнеров на Ближнем Востоке с просьбой о помощи и готова рассмотреть такую возможность. Если специалисты из этих стран приедут в Украину, украинская сторона готова делиться своими знаниями.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина также заинтересована в получении того вооружения, которое необходимо ей для защиты от российских атак.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

