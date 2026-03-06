Радиоактивные клещи? Рассекреченные эксперименты США снова подтвердили правоту конспирологов

В архивах холодной войны есть любопытная деталь: в 1960-е годы американские военные действительно выпускали клещей, помеченных радиоактивным изотопом углерода-14.
Цель эксперимента была довольно прозаичной - учёные хотели понять, как распространяются клещи в природе и на какие расстояния они могут перемещаться.
По рассекреченным материалам, в 1966-1969 годах в США выпустили около 282 800 таких клещей. Их метили изотопом, чтобы затем отслеживать передвижение.
Эксперименты проводились вдоль путей миграции птиц в штате Вирджиния. Предполагалось, что птицы могут переносить клещей на большие расстояния.
Звучит странно, но в эпоху холодной войны подобные исследования были частью гораздо более широких программ по изучению насекомых и других переносчиков болезней.
И тут начинается самое интересное.
Когда эти документы стали известны, в интернете сразу появились версии, что именно такие эксперименты могли быть связаны с появлением болезни Лайма в США.
Научных доказательств этой версии до сих пор нет, но обсуждения не утихают уже много лет.
Некоторые исследователи считают совпадением тот факт, что первые крупные вспышки болезни Лайма были зафиксированы в 1970-е годы на северо-востоке США.
Другие ученые напоминают: бактерии, вызывающие болезнь Лайма, существовали в природе задолго до XX века.
Поэтому большинство специалистов считает, что рост случаев болезни объясняется скорее экологическими изменениями, ростом популяции оленей и распространением клещей.
Но сама история с радиоактивными клещами всё равно звучит так, будто её придумал сценарист триллера.
И именно поэтому она снова и снова возвращается в интернет-дискуссии.
Холодная война оставила после себя немало странных экспериментов.
А некоторые из них и спустя десятилетия выглядят почти невероятно.