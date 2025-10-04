По словам свидетелей, на переезде, где был опущен шлагбаум и включены световая и звуковая сигнализация, они ждали отправления первого поезда в направлении Юрмалы. Сидя на электроскутере, они начали переезжать пути, но в этот момент из Слоки в сторону Риги ехал второй поезд, которого девочки не заметили.

Сегодня в память о погибших на путях подростках на газоне установлены цветы, свечи и игрушки. Они служат напоминанием жителям Золитуде о трагических событиях у железнодорожной станции Иманта. Девочкам было по 13 лет (2012 года рождения)

Одним из прибывших на место аварии вскоре после столкновения был Гунтарс. Сначала он даже не обратил особого внимания на происходящее на путях: «Вдруг смотрю — на путях лежат двое, ещё красный электровоз. Две девушки метрах в двадцати от переезда. А их чёртова машина метрах в десяти дальше. (..) Зрелище жуткое. Меня чуть не стошнило. Поезд не доехал до станции — видимо, резко затормозил».

Одна из школьниц скончалась сразу после удара. Врачи боролись за жизнь другой ещё несколько часов, но, к сожалению, спасти её тоже не удалось.

В компании «Виви» подтверждают версию о том, что сначала отправился один поезд в направлении Юрмалы, но сразу после него из Слоки отправился поезд в направлении Риги.

«Двое подростков пересекли пути на самокате в момент, когда железнодорожный переезд был закрыт. При этом шлагбаумы были опущены, горел красный сигнал светофора и подавались звуковые сигналы. Как только машинист заметил подростков, он сразу же применил экстренное торможение. Однако предотвратить столкновение не удалось, и поезд сбил обоих подростков», — говорит Сигита Паула, представительница «Vivi».

На прошлой неделе уже был зафиксирован случай, когда 17-летний юноша, не проверив технику безопасности и пересекая железнодорожные пути на электромопеде, попал под поезд. Он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. В среду около 21:00 в Юрмале также серьёзные травмы получил мужчина, по неизвестным причинам оказавшийся очень близко к железнодорожным путям.

Люди не понимают, почему несовершеннолетним разрешено пользоваться различными типами арендованных транспортных средств. Полиция поясняет, что конкретное транспортное средство, на котором ехали подростки, считается велосипедом, поэтому, если у человека есть водительские права на велосипед или водительские права любой другой категории, он может управлять им с 10 лет.

В приложении «Ride» указано, что электровелосипедами могут пользоваться лица, достигшие 18 лет. На самом деле, доступ к ним имеет любой желающий при наличии банковской карты с действительными данными. Прикладывать к приложению ни удостоверение личности, ни водительские права не требуется. Подтвердить свой возраст можно, просто введя слово «да», которое затем никто не проверяет.

В будущем компания планирует разработать более тщательные методы проверки клиентов, чтобы исключить использование услуг несовершеннолетними...