«На красный свет они остановились»: очевидцы о гибели школьниц на переезде в Иманте   (1)

Редакция PRESS 4 октября, 2025 07:14

Важно 1 комментариев

В среду, 1 октября, около 18.00 две школьницы катались на электроскутере по Иманте. При пересечении переезда на красный сигнал светофора они столкнулись с поездом. Обе  девочки погибли. Очевидцы - о том, как это было, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

По словам свидетелей, на переезде, где был опущен шлагбаум и включены световая и звуковая сигнализация, они ждали отправления первого поезда в направлении Юрмалы. Сидя на электроскутере, они начали переезжать пути, но в этот момент из Слоки в сторону Риги ехал второй поезд, которого девочки не заметили.

Сегодня в память о погибших на путях подростках на газоне установлены цветы, свечи и игрушки. Они служат напоминанием жителям Золитуде о трагических событиях у железнодорожной станции Иманта. Девочкам было по 13 лет (2012 года рождения)

Одним из прибывших на место аварии вскоре после столкновения был Гунтарс. Сначала он даже не обратил особого внимания на происходящее на путях: «Вдруг смотрю — на путях лежат двое, ещё красный электровоз. Две девушки метрах в двадцати от переезда. А их чёртова машина метрах в десяти дальше. (..) Зрелище жуткое. Меня чуть не стошнило. Поезд не доехал до станции — видимо, резко затормозил».

Одна из школьниц скончалась сразу после удара. Врачи боролись за жизнь другой ещё несколько часов, но, к сожалению, спасти её тоже не удалось.

В компании «Виви» подтверждают версию о том, что сначала отправился один поезд в направлении Юрмалы, но сразу после него из Слоки отправился поезд в направлении Риги.

«Двое подростков пересекли пути на самокате в момент, когда железнодорожный переезд был закрыт. При этом шлагбаумы были опущены, горел красный сигнал светофора и подавались звуковые сигналы. Как только машинист заметил подростков, он сразу же применил экстренное торможение. Однако предотвратить столкновение не удалось, и поезд сбил обоих подростков», — говорит Сигита Паула, представительница «Vivi».

На прошлой неделе уже был зафиксирован случай, когда 17-летний юноша, не проверив технику безопасности и пересекая железнодорожные пути на электромопеде, попал под поезд. Он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. В среду около 21:00 в Юрмале также серьёзные травмы получил мужчина, по неизвестным причинам оказавшийся очень близко к железнодорожным путям.

Люди не понимают, почему несовершеннолетним разрешено пользоваться различными типами арендованных транспортных средств. Полиция поясняет, что конкретное транспортное средство, на котором ехали подростки, считается велосипедом, поэтому, если у человека есть водительские права на велосипед или водительские права любой другой категории, он может управлять им с 10 лет.

В приложении «Ride» указано, что электровелосипедами могут пользоваться лица, достигшие 18 лет. На самом деле, доступ к ним имеет любой желающий при наличии банковской карты с действительными данными. Прикладывать к приложению ни удостоверение личности, ни водительские права не требуется. Подтвердить свой возраст можно, просто введя слово «да», которое затем никто не проверяет.

В будущем компания планирует разработать более тщательные методы проверки клиентов, чтобы исключить использование услуг несовершеннолетними...

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

