«Стена дронов»? Только не за наш счёт: Южная Европа не в ладах с Восточной

Для стран Балтии и Польши это звучит как разумный ответ на растущую угрозу. Но страны, расположенные дальше от России, находят в этой идее недостатки, беспокоясь о ее осуществимости и стоимости, и о том, не является ли это попыткой Брюсселя получить контроль над их оборонной политикой.

«Дроны и средства противодействия дронам являются приоритетом», — заявил журналистам в четверг президент Франции Эммануэль Макрон. - Но мы должны четко понимать: идеальной стены для Европы не существует, речь идет о границе протяженностью 3000 километров, думаете ли вы, что это вполне осуществимо? Ответ — «нет»».

Комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, выступил в защиту идеи. Он сказал, что первоначальный план по противодействию дронам, охватывающий Польшу и страны Балтии, обойдется примерно в 1 миллиард евро, а создание систем обнаружения может быть осуществлено менее чем за год.

Однако он признал, что название «стена» может создать неверное представление. «Это не новая линия Мажино», — сказал он, имея в виду французские оборонительные укрепления, которые Германия успешно обошла в 1940 году.

Есть также опасения, что Комиссия может давать чрезмерные обещания.

«Я надеюсь, что никто не рассматривает стену от дронов как простое решение наших проблем в области обороны, — сказала Ханна Нойман, депутат Европарламента от партии «Зеленые» и член Комитета по безопасности и обороне Европарламента. - Стена от дронов не защитит нас от кибератак, не поможет в области противовоздушной обороны, производства боеприпасов или более глубоких вопросов, связанных со структурами принятия решений и правилами ведения боевых действий».

Разногласия особенно проблематичны, потому что Брюссель вместе с прифронтовыми государствами хочет использовать деньги ЕС для финансирования «стены от дронов»; для этого необходимо согласие всех столиц стран ЕС.

Итальянка Джорджа Мелони и грек Кириакос Митсотакис дружно заявили на встрече лидеров ЕС в Копенгагене в среду, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу.

Это разногласие было продемонстрировано в Копенгагене как публично, так и за закрытыми дверями. В зале немецкий канцлер Фридрих Мерц так резко раскритиковал план, что один из дипломатов, знакомый с обсуждением, охарактеризовал как «очень жесткие» высказывания.

«Дронная стена может работать на региональном уровне — в Балтии можно построить статическую оборону, — сказал Кристиан Мёллинг, оборонный аналитик и программный директор Фонда Бертельсмана. - Но дроны — это только пальцы; если вы хотите победить, вы должны нацеливаться на голову: командование, логистику и производственные мощности».

Государства, находящиеся на передовой, не питают иллюзий, что одной дронной стены будет достаточно, чтобы предотвратить российское нападение. Но они утверждают, что нужно что-то делать, чтобы сдержать Москву.

«Конечно, мы реалисты... мы не ожидаем, например, что стена из дронов на нашей границе устранит все угрозы на 100 процентов, — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Но если кто-то ищет 100-процентные гарантии безопасности, он ничего не найдет. Мы, как НАТО, как Европа, должны искать методы, которые максимально повысят нашу безопасность».