«Стена дронов»? Только не за наш счёт: Южная Европа не в ладах с Восточной

Редакция PRESS 3 октября, 2025 14:27

Мир 0 комментариев

В связи с проникновением российских дронов на территорию Польши и Румынии, а также отслеживанием неопознанных (но, по всей видимости, российских) дронов над Данией, Норвегией и Германией, президент Евроомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает создать «стену дронов» из радаров и перехватчиков для защиты восточного фланга блока. Однако ее идея дает трещину еще до того, как она перехватила первого российского нарушителя, пишет Politicо.

Для стран Балтии и Польши это звучит как разумный ответ на растущую угрозу. Но страны, расположенные дальше от России, находят в этой идее недостатки, беспокоясь о ее осуществимости и стоимости, и о том, не является ли это попыткой Брюсселя получить контроль  над их оборонной политикой.

«Дроны и средства противодействия дронам являются приоритетом», — заявил журналистам в четверг президент Франции Эммануэль Макрон. - Но мы должны четко понимать: идеальной стены для Европы не существует, речь идет о границе протяженностью 3000 километров, думаете ли вы, что это вполне осуществимо? Ответ — «нет»».

Комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, выступил в  защиту идеи. Он сказал, что первоначальный план по противодействию дронам, охватывающий Польшу и страны Балтии, обойдется примерно в 1 миллиард евро, а создание систем обнаружения может быть осуществлено менее чем за год.

Однако он признал, что название «стена» может создать неверное представление. «Это не новая линия Мажино», — сказал он, имея в виду французские оборонительные укрепления, которые Германия успешно обошла в 1940 году.

Есть также опасения, что Комиссия может давать чрезмерные обещания.

«Я надеюсь, что никто не рассматривает стену от дронов как простое решение наших проблем в области обороны, — сказала Ханна Нойман, депутат Европарламента от партии «Зеленые» и член Комитета по безопасности и обороне Европарламента. - Стена от дронов не защитит нас от кибератак, не поможет в области противовоздушной обороны, производства боеприпасов или более глубоких вопросов, связанных со структурами принятия решений и правилами ведения боевых действий».

Разногласия особенно проблематичны, потому что Брюссель вместе с прифронтовыми государствами хочет использовать деньги ЕС для финансирования «стены от дронов»; для этого необходимо согласие всех столиц стран ЕС.

Итальянка Джорджа Мелони и грек Кириакос Митсотакис дружно заявили на встрече лидеров ЕС в Копенгагене в среду, что европейские оборонные проекты должны приносить пользу всему блоку, а не только его восточному флангу.

Это разногласие было продемонстрировано в Копенгагене как публично, так и за закрытыми дверями. В зале немецкий канцлер Фридрих Мерц так резко раскритиковал план, что один из дипломатов, знакомый с обсуждением, охарактеризовал как «очень жесткие» высказывания.

«Дронная стена может работать на региональном уровне — в Балтии можно построить статическую оборону, — сказал Кристиан Мёллинг, оборонный аналитик и программный директор Фонда Бертельсмана. - Но дроны — это только пальцы; если вы хотите победить, вы должны нацеливаться на голову: командование, логистику и производственные мощности».

Государства, находящиеся на передовой, не питают иллюзий, что одной дронной стены будет достаточно, чтобы предотвратить российское нападение. Но они утверждают, что нужно что-то делать, чтобы сдержать Москву.

«Конечно, мы реалисты... мы не ожидаем, например, что стена из дронов на нашей границе устранит все угрозы на 100 процентов, — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск. Но если кто-то ищет 100-процентные гарантии безопасности, он ничего не найдет. Мы, как НАТО, как Европа, должны искать методы, которые максимально повысят нашу безопасность».

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

