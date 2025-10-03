На самом деле это — печатание денег: резкое мнение о сути государственных займов

"Это уже не заем в традиционном понимании — это печатание денег, и именно так на это нужно смотреть.

Конечно, просто печатать деньги было бы катастрофой — они были бы созданы без обеспечения. Здесь обеспечением выступают наши налоговые (будущие) доходы. Но суть остается той же.

Система, которая не может остановиться

Нужно понимать — это печатание никогда не может остановиться. Если оно прекратится, последует крах. Система построена на непрерывном росте и новых долгах для погашения старых.

Так эта система работает не только в Латвии, но и во всех странах Европы. И именно потому, что это на самом деле не заем, а печатание денег с налоговым обеспечением, страны фактически соревнуются между собой за то, кто «займет» больше!

Соревнование за самый большой долг

Чтобы занять больше, все средства хороши — включая «оптимизацию» статистики и корректировки (как это происходит в США с различными поправками данных постфактум).

Вы можете подумать — как такая система может работать в долгосрочной перспективе? Ведь заемные деньги нужно возвращать?!

Секрет инфляции

Но вот ключ: если реальная инфляция выше процентной ставки по займам, то эти деньги можно продолжать занимать и занимать. Важно лишь, чтобы эти долги относительно оставались в каких-то приемлемых рамках по отношению к ВВП.

Розенбергс упомянул: раньше мы занимали под ~0%, теперь >3%. Но что он не упомянул? Какова была и есть реальная инфляция в эти периоды?

Двойной налог

Через эти займы и инфляцию на нас накладывается дополнительный налог — скрытый налог, который пожирает нашу покупательную способность. И здесь мы видим, что общая налоговая нагрузка в Латвии уже очень высока.

Урок истории

История показывает — растущие правительства всегда приводят к краху. Разные формы, но исход схож. И в этот раз особенно — никакое количество печатания денег не может решить демографическую проблему. Нельзя напечатать новых налогоплательщиков!

Цифры говорят сами за себя

2026: 3,8 миллиарда заемных средств 2027: 4,3 миллиарда заемных средств ~2 миллиарда каждый год только на погашение старых долгов. Долг на конец 2025 года: 20,5 миллиарда (49% от ВВП).

Что говорит рынок?

Цена на золото растет рекордными темпами — инвесторы бегут от фиатных валют (Примеры фиантных валют включают доллар США, евро и рубль, ценность которых не привязана к золоту или другим материальным активам, а поддерживается авторитетом правительства и банковской системы- прим. press.lv).

Центральные банки скупают золото быстрее, чем когда-либо.

Нефть по-прежнему невероятно дешевая — она поддерживает ценность доллара!

Реальные процентные ставки остаются отрицательными после учета реальной инфляции.

Результат ясен как день

Гиперинфляция. Это будет конец доминирования Запада.

Когда? Трудно сказать. Но это может произойти ЕЩЕ ДО того, как мы начнем Третью мировую войну, пытаясь этого избежать.

История показывает — когда валюта теряет доверие, процесс идет стремительно. Подумайте — как долго эта игра может продолжаться с уменьшающимся населением, растущими долгами и политиками, которые понимают только одно — как остаться у власти еще на один срок?

Таковы «европейские ценности», с которыми мы живем и мечтаем о светлом будущем. Система, основанная на бесконечном росте долгов с сокращающейся базой налогоплательщиков", - пишет Лусис.