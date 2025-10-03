Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
17 лет махинаций с деньгами вкладчиков: в банке вскрыта преступная схема

3 октября, 2025

Сотрудники Управления криминальной полиции направили в прокуратуру дело для начала уголовного преследования против сотрудницы банка за экономические преступления, совершённые на протяжении 17 лет.

Подозреваемая, занимая должность руководителя филиала банка, без ведома клиентов совершала от их имени противоправные действия с финансовыми инструментами, тем самым присваивая деньги, принадлежащие клиентам банка. Кредитное учреждение возместило клиентам причинённые материальные убытки, в связи с чем получило статус потерпевшей стороны.

В Государственную полицию поступило заявление от одного из клиентов банка, сообщившего о возможных преступных действиях. На основании этой информации 5 августа 2020 года был начат уголовный процесс.

В ходе расследования установлено, что женщина, будучи руководителем филиала банка, в период с декабря 2003 года по май 2020 года злоупотребляла служебными полномочиями: без ведома клиентов оформляла договоры на дистанционное обслуживание, регистрировала новые кодовые карты и калькуляторы, выпускала платёжные карты, расторгала депозитные договоры, оформляла кредитные соглашения и незаконно переводила средства клиентов, получая доступ к их финансам.

Выяснилось, что подозреваемая действовала изощрённо: чтобы скрыть преступления, часть средств она направляла на покрытие требований других клиентов. Всего женщина незаконно использовала платёжные средства 19 человек.

Нанесённый ущерб составил не менее 203 000 евро. Ранее подозреваемая в поле зрения полиции не попадала.

Собрав достаточную доказательную базу по этому крупному уголовному делу, 9 сентября этого года сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции передали уголовное дело в прокуратуру, предложив начать уголовное преследование против гражданки Латвии 1974 года рождения.

Часть 4 статьи 193 Уголовного закона предусматривает ответственность за незаконные действия с финансовыми инструментами и платёжными средствами, совершённые в крупном размере. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без неё, а также с применением пробационного надзора до трёх лет или без него.

Согласно части 2 статьи 275 Уголовного закона, за подделку документов, печатей и штампов, а также за использование и реализацию поддельных документов, печатей и штампов, если это совершено из корыстных побуждений или повлекло существенный ущерб, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

