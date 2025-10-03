17 лет махинаций с деньгами вкладчиков: в банке вскрыта преступная схема

Подозреваемая, занимая должность руководителя филиала банка, без ведома клиентов совершала от их имени противоправные действия с финансовыми инструментами, тем самым присваивая деньги, принадлежащие клиентам банка. Кредитное учреждение возместило клиентам причинённые материальные убытки, в связи с чем получило статус потерпевшей стороны.

В Государственную полицию поступило заявление от одного из клиентов банка, сообщившего о возможных преступных действиях. На основании этой информации 5 августа 2020 года был начат уголовный процесс.

В ходе расследования установлено, что женщина, будучи руководителем филиала банка, в период с декабря 2003 года по май 2020 года злоупотребляла служебными полномочиями: без ведома клиентов оформляла договоры на дистанционное обслуживание, регистрировала новые кодовые карты и калькуляторы, выпускала платёжные карты, расторгала депозитные договоры, оформляла кредитные соглашения и незаконно переводила средства клиентов, получая доступ к их финансам.

Выяснилось, что подозреваемая действовала изощрённо: чтобы скрыть преступления, часть средств она направляла на покрытие требований других клиентов. Всего женщина незаконно использовала платёжные средства 19 человек.

Нанесённый ущерб составил не менее 203 000 евро. Ранее подозреваемая в поле зрения полиции не попадала.

Собрав достаточную доказательную базу по этому крупному уголовному делу, 9 сентября этого года сотрудники Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции передали уголовное дело в прокуратуру, предложив начать уголовное преследование против гражданки Латвии 1974 года рождения.

Часть 4 статьи 193 Уголовного закона предусматривает ответственность за незаконные действия с финансовыми инструментами и платёжными средствами, совершённые в крупном размере. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без неё, а также с применением пробационного надзора до трёх лет или без него.

Согласно части 2 статьи 275 Уголовного закона, за подделку документов, печатей и штампов, а также за использование и реализацию поддельных документов, печатей и штампов, если это совершено из корыстных побуждений или повлекло существенный ущерб, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.