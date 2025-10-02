Российские ракеты научились обходить систему ПВО Patriot: СМИ

Предполагается, что Россия модернизировала оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который запускает ракеты с предполагаемой дальностью до 500 километров, а также аэробаллистические ракеты «Кинжал» с дальностью до 480 километров.

По данным источников FT, российские ракеты сперва следуют по обычной траектории, а затем отклоняются и совершают крутой пикирующий маневр или маневры, что позволяет им уклониться от ракет-перехватчиков системы Patriot.

За последние месяцы Украина стала значительно реже перехватывать российские баллистические ракеты: если в августе ПВО перехватывали 37% ракет, то в сентябре — только 6%.

По информации издания, летом 2025 года Россия нанесла ракетные удары по меньшей мере по четырем заводам по производству беспилотников в Киеве и его окрестностях.

Одной из целей ВС РФ стало предприятие, выпускающее турецкие дроны Bayraktar, удар по нему нанесли в ходе атаки 28 августа. Тогда же российские ракеты обошли противовоздушную оборону Украины и повредили офисы делегации Евросоюза и «Британского совета», которые находились поблизости.