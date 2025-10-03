Обещают работать вместе: Силиня удержалась в кресле премьер-министра

Вотум недоверия был инициирован оппозиционными Национальным объединением и "Объединенным списком" (ОС). Голосование проходило на фоне разногласий в самой коалиции - между "Новым Единством", "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК). Партнеры по коалиции пообещали работать вместе, по крайней мере, на данный момент, чтобы принять "бюджет безопасности" на следующий год.

На этот раз оппозиция обосновала требование отставки Силини тем, что "правительство долгое время не может принять четких решений по прекращению экономического сотрудничества с Россией и Белоруссией".

"Новое Единство" имеет в Сейме 25 мандатов, СЗК - 16, а "Прогрессивные" - восемь. У ОС 13 мандатов, у Национального объединения - 12, у партии "Латвия на первом месте" и "За стабильность" - по восемь. Также есть 10 внефракционных депутатов, некоторые из которых обеспечивают правительству Силини минимальное большинство в парламенте.