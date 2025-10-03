По версии Агентства внутренней безопасности (ABW) и прокуратуры Польши, которую приводит издание, российские спецслужбы готовили атаки с использованием беспилотников и банок из-под кукурузы, в которых была спрятана взрывчатка. Предполагается, что дроны должны были сбросить эти банки на неназванные объекты.

Владислава Д. подозревают в перевозке компонентов для дронов и банок со взрывчаткой между Литвой, Польшей и Германией, утверждает Wyborcza. По информации газеты, один из тайников с банками был спрятан на кладбище в литовском Каунасе. Владислав Д. выкопал его и должен был привезти в Польшу по инструкции человека, с которым общался в телеграме. Кроме того, во время чемпионата Европы по футболу 2024 года, который проходил в Германии, задержанный привез компоненты дрона и SIM-карту в Дюссельдорф, говорится в материале польского издания.

Как пишет Wyborcza, в Испании силовики также задержали знакомого Владислава Д. по имени Сергей. Его экстрадировали в Польшу.

В июле польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в Польше были задержаны 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и получении от них заказов на диверсии и нападения. Среди них есть граждане России, Украины, Беларуси и Колумбии, а также один гражданин Польши.

Власти Польши и других европейских стран ранее связывали российские спецслужбы с пожарами на складах курьерской компании DHL из-за загоревшихся посылок, поджогом склада IKEA в Вильнюсе, слежкой по камерам за аэропортом у границы с Украиной и подготовкой к подрыву поездов с оружием и гуманитарной помощью Украине.

В ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели российские беспилотники, их сбили местные военные. Обломки БПЛА позднее обнаружили в приграничном Люблинском воеводстве и городе Мнишкув в центре страны. Минобороны России утверждало, что не планировало удары по Польше, а Служба внешней разведки назвала произошедшее «провокациями киевского режима». В ведомстве также сообщили, что украинские спецслужбы готовят в Польше диверсию.