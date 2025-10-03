Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия готовила атаки в Балтии и Германии с помощью дронов и банок из‑под кукурузы (1)

3 октября, 2025

Польские силовики задержали 27-летнего Владислава Д., которого считают агентом российской разведки. Пишет "Медиазорна" со ссылкой на источники газеты Wyborcza.

По версии Агентства внутренней безопасности (ABW) и прокуратуры Польши, которую приводит издание, российские спецслужбы готовили атаки с использованием беспилотников и банок из-под кукурузы, в которых была спрятана взрывчатка. Предполагается, что дроны должны были сбросить эти банки на неназванные объекты.

Владислава Д. подозревают в перевозке компонентов для дронов и банок со взрывчаткой между Литвой, Польшей и Германией, утверждает Wyborcza. По информации газеты, один из тайников с банками был спрятан на кладбище в литовском Каунасе. Владислав Д. выкопал его и должен был привезти в Польшу по инструкции человека, с которым общался в телеграме. Кроме того, во время чемпионата Европы по футболу 2024 года, который проходил в Германии, задержанный привез компоненты дрона и SIM-карту в Дюссельдорф, говорится в материале польского издания.

Как пишет Wyborcza, в Испании силовики также задержали знакомого Владислава Д. по имени Сергей. Его экстрадировали в Польшу.

В июле польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в Польше были задержаны 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и получении от них заказов на диверсии и нападения. Среди них есть граждане России, Украины, Беларуси и Колумбии, а также один гражданин Польши.

Власти Польши и других европейских стран ранее связывали российские спецслужбы с пожарами на складах курьерской компании DHL из-за загоревшихся посылок, поджогом склада IKEA в Вильнюсе, слежкой по камерам за аэропортом у границы с Украиной и подготовкой к подрыву поездов с оружием и гуманитарной помощью Украине.

В ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели российские беспилотники, их сбили местные военные. Обломки БПЛА позднее обнаружили в приграничном Люблинском воеводстве и городе Мнишкув в центре страны. Минобороны России утверждало, что не планировало удары по Польше, а Служба внешней разведки назвала произошедшее «провокациями киевского режима». В ведомстве также сообщили, что украинские спецслужбы готовят в Польше диверсию.

21:10 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

