Эстонские верующие требуют прекратить вырубку на священном холме

© LETA 2 октября, 2025 16:10

Вируское общество верующих в землю требует от Центра управления государственными лесами (RMK) и волости Вяйке-Маарья прекратить вырубку леса и расширение автодрома на священном холме Эбавере.

Волость Вяйке-Маарья объявила во вторник, что у Эбавере начнется вырубка леса для расширения оздоровительных троп, связанных со строительством нового автодрома учебного центра Вяйке-Маарья Эстонской академии внутренней безопасности.

«Департамент окружающей среды выдал разрешение на проведение санитарных рубок на священном холме Эбавере без нашего свободного, информированного и предварительного согласия, — заявил лидер Вируского общества верующих в землю Марко Мунд. - Работы запланированы без предварительного согласия Вируского общества верующих в землю и противоречат рекомендациям Международного союза охраны природы (IUCN) по управлению священными природными местами».

Мунд отметил, что в 2008 году Эстония утвердила руководящие принципы IUCN по управлению священными природными местами. Согласно этим принципам, деятельность на священных местах, включая расчистку, расширение троп и изменение их целевого назначения, не может планироваться без свободного, информированного и предварительного согласия хранителей священных мест.

Кроме того, коренные жители заявили, что планируемые работы противоречат конституции. Решение Госсуда от 6 января 2022 года говорит, что, согласно конституции, сохранение природных священных мест является обязанностью каждого.

Марко Мунд напомнил, что из-за игнорирования руководящих принципов IUCN и несоблюдения требований хранителей Эбавере уже было, к сожалению, повреждено в ходе строительства спортивных трасс и проведения ремонтных работ. «В 2011 году RMK признал ошибки, допущенные у Эбавере, и пообещал в будущем учесть пожелания. В настоящее время мы видим, что допущенные ошибки и данные обещания забыты», — заявил Мунд.

Эбавере — известное природное священное место, внесённое на карту природных священных мест. Кроме того, священный холм также внесен в карту объектов культурного наследия. Согласно правилам лесоуправления, при проведении лесохозяйственных работ необходимо по возможности избегать нанесения ущерба объектам культурного наследия. 

«Запланированные работы не позволили избежать ущерба объектуу культурного наследия - напротив, запланировано нанесение значительного и необратимого ущерба священным местам и объектам культурного наследия», — отметил Мунд.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

