Эстонские верующие требуют прекратить вырубку на священном холме

Волость Вяйке-Маарья объявила во вторник, что у Эбавере начнется вырубка леса для расширения оздоровительных троп, связанных со строительством нового автодрома учебного центра Вяйке-Маарья Эстонской академии внутренней безопасности.

«Департамент окружающей среды выдал разрешение на проведение санитарных рубок на священном холме Эбавере без нашего свободного, информированного и предварительного согласия, — заявил лидер Вируского общества верующих в землю Марко Мунд. - Работы запланированы без предварительного согласия Вируского общества верующих в землю и противоречат рекомендациям Международного союза охраны природы (IUCN) по управлению священными природными местами».

Мунд отметил, что в 2008 году Эстония утвердила руководящие принципы IUCN по управлению священными природными местами. Согласно этим принципам, деятельность на священных местах, включая расчистку, расширение троп и изменение их целевого назначения, не может планироваться без свободного, информированного и предварительного согласия хранителей священных мест.

Кроме того, коренные жители заявили, что планируемые работы противоречат конституции. Решение Госсуда от 6 января 2022 года говорит, что, согласно конституции, сохранение природных священных мест является обязанностью каждого.

Марко Мунд напомнил, что из-за игнорирования руководящих принципов IUCN и несоблюдения требований хранителей Эбавере уже было, к сожалению, повреждено в ходе строительства спортивных трасс и проведения ремонтных работ. «В 2011 году RMK признал ошибки, допущенные у Эбавере, и пообещал в будущем учесть пожелания. В настоящее время мы видим, что допущенные ошибки и данные обещания забыты», — заявил Мунд.

Эбавере — известное природное священное место, внесённое на карту природных священных мест. Кроме того, священный холм также внесен в карту объектов культурного наследия. Согласно правилам лесоуправления, при проведении лесохозяйственных работ необходимо по возможности избегать нанесения ущерба объектам культурного наследия.

«Запланированные работы не позволили избежать ущерба объектуу культурного наследия - напротив, запланировано нанесение значительного и необратимого ущерба священным местам и объектам культурного наследия», — отметил Мунд.