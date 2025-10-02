Выезжайте заранее: в Рижском аэропорту могут быть очереди

По новым правилам, каждый гражданин третьей страны, впервые пересекающий границу после запуска системы, обязан будет пройти дополнительную процедуру регистрации: предоставить свои персональные данные, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Все сведения сохранятся в электронном досье. Пограничники предупреждают, что это может занять больше времени, поэтому путешественникам стоит учитывать возможные задержки.

На первых порах изменения могут сказаться и на гражданах ЕС. Хотя у них не будут собирать биометрические данные, очереди на пунктах контроля могут увеличиться. В связи с этим пассажирам, особенно в период школьных каникул, советуют заранее планировать поездки и прибывать в аэропорт с запасом времени.

Чтобы сократить время ожидания, гражданам ЕС, стран ЕЭЗ и Швейцарии, имеющим биометрический паспорт, рекомендуется пользоваться автоматическими воротами контроля в Рижском аэропорту. Эти устройства доступны для въезда с 14 лет и для выезда — с 18 лет. При этом ID-карта для прохода не подходит — нужен именно паспорт.

При последующих поездках гражданам третьих стран уже не придётся заново сдавать биометрические данные: система будет проверять сохранённые отпечатки и фото, что значительно ускорит процедуру. При необходимости данные можно будет дополнить или откорректировать в соответствии с Регламентом ЕС 2017/2226.

Пограничная служба уточняет, что внедрение IIS будет происходить постепенно. Полноценная работа системы ожидается с 10 апреля 2026 года. До этого времени, наряду с электронной регистрацией, гражданам третьих стран продолжат ставить штампы в паспортах при пересечении границы.