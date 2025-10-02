Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Выезжайте заранее: в Рижском аэропорту могут быть очереди

Редакция PRESS 2 октября, 2025 17:29

Новости Латвии 0 комментариев

С 12 октября 2025 года в Латвии, как и во многих других странах Евросоюза, начнёт действовать новая Система въезда/выезда (IIS). Она создана для граждан стран, не входящих в ЕС, однако изменения могут коснуться и самих латвийцев. Об этом информирует Государственная пограничная служба.

По новым правилам, каждый гражданин третьей страны, впервые пересекающий границу после запуска системы, обязан будет пройти дополнительную процедуру регистрации: предоставить свои персональные данные, сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Все сведения сохранятся в электронном досье. Пограничники предупреждают, что это может занять больше времени, поэтому путешественникам стоит учитывать возможные задержки.

На первых порах изменения могут сказаться и на гражданах ЕС. Хотя у них не будут собирать биометрические данные, очереди на пунктах контроля могут увеличиться. В связи с этим пассажирам, особенно в период школьных каникул, советуют заранее планировать поездки и прибывать в аэропорт с запасом времени.

Чтобы сократить время ожидания, гражданам ЕС, стран ЕЭЗ и Швейцарии, имеющим биометрический паспорт, рекомендуется пользоваться автоматическими воротами контроля в Рижском аэропорту. Эти устройства доступны для въезда с 14 лет и для выезда — с 18 лет. При этом ID-карта для прохода не подходит — нужен именно паспорт.

При последующих поездках гражданам третьих стран уже не придётся заново сдавать биометрические данные: система будет проверять сохранённые отпечатки и фото, что значительно ускорит процедуру. При необходимости данные можно будет дополнить или откорректировать в соответствии с Регламентом ЕС 2017/2226.

Пограничная служба уточняет, что внедрение IIS будет происходить постепенно. Полноценная работа системы ожидается с 10 апреля 2026 года. До этого времени, наряду с электронной регистрацией, гражданам третьих стран продолжат ставить штампы в паспортах при пересечении границы.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

