Путин обвинил Европу в затягивании войны в Украине

При этом Путин также сослался на недавние усилия президента США Дональда Трампа по поиску мирного урегулирования. "Контрастом такого поведения, которое демонстрирует Европа и до недавнего времени США - при прежней администрации, являются действия стран мирового большинства. Они отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира", - сказал российский президент.

Максималистские требования

Агентство dpa при этом отмечает, что Трамп после нескольких месяцев посреднических усилий в украинском конфликте выразил разочарование в позиции Кремля, указав, что "Путин мог бы прекратить войну, если бы захотел".

К тому же Россия, несмотря на заявления о мирных инициативах, до сих пор не проявила готовности к компромиссу. Кремль настаивает на выполнении своих максимальных условий, включая отказ Украины от вступления в НАТО и части собственных территорий.

Путин угрожает ответом на перевооружение Европы

В своей речи глава Кремля пригрозил ответными мерами на рост военных расходов в странах Евросоюза.

"Внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Либо это слова, либо нам пора принимать ответные меры. Мы слышим, вы знаете об этом, ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну хорошо, мы внимательно это слушаем, смотрим, что имеется в виду. Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят долго ждать. Ответ на угрозу будет очень убедительным, именно ответ", - сказал Путин. При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Фактическая война с НАТО

Президент РФ коснулся также недавнего заявления президента США Трампа, сравнившего Россию с "бумажным тигром". По мнению Путина, "российская армия в настоящее время является самой боеспособной в мире". "Россия не может называться "бумажным тигром", поскольку воюет фактически со всем блоком НАТО, уверенно себя чувствует. "Бумажный тигр"... я же сказал, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а воюет практически со всеми странами НАТО", - утверждал он.

"Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это "бумажный тигр"? Что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?" - риторически вопросил президент РФ.