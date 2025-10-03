Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Путин обвинил Европу в затягивании войны в Украине

© Deutsche Welle 3 октября, 2025 14:04

Президент России Владимир Путин пытается возложить на Европу вину за то, что война против Украины, начатая им же самим более трех лет назад, продолжается. "Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось, но ответственность за это лежит не на большинстве стран, а на меньшинстве, прежде всего на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт", - заявил он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 2 октября.

При этом Путин также сослался на недавние усилия президента США Дональда Трампа по поиску мирного урегулирования. "Контрастом такого поведения, которое демонстрирует Европа и до недавнего времени США - при прежней администрации, являются действия стран мирового большинства. Они отказываются занимать чью-то сторону, стремятся реально помочь в установлении справедливого мира", - сказал российский президент.

Максималистские требования

Агентство dpa при этом отмечает, что Трамп после нескольких месяцев посреднических усилий в украинском конфликте выразил разочарование в позиции Кремля, указав, что "Путин мог бы прекратить войну, если бы захотел".

К тому же Россия, несмотря на заявления о мирных инициативах, до сих пор не проявила готовности к компромиссу. Кремль настаивает на выполнении своих максимальных условий, включая отказ Украины от вступления в НАТО и части собственных территорий.

Путин угрожает ответом на перевооружение Европы

В своей речи глава Кремля пригрозил ответными мерами на рост военных расходов в странах Евросоюза.

"Внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Либо это слова, либо нам пора принимать ответные меры. Мы слышим, вы знаете об этом, ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну хорошо, мы внимательно это слушаем, смотрим, что имеется в виду. Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят долго ждать. Ответ на угрозу будет очень убедительным, именно ответ", - сказал Путин. При этом он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Фактическая война с НАТО

Президент РФ коснулся также недавнего заявления президента США Трампа, сравнившего Россию с "бумажным тигром". По мнению Путина, "российская армия в настоящее время является самой боеспособной в мире". "Россия не может называться "бумажным тигром", поскольку воюет фактически со всем блоком НАТО, уверенно себя чувствует. "Бумажный тигр"... я же сказал, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а воюет практически со всеми странами НАТО", - утверждал он.

"Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это "бумажный тигр"? Что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?" - риторически вопросил президент РФ.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

