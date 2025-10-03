Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Слепой человек шёл на красный, а все стояли и смотрели: случай в центре Риги

Редакция PRESS 3 октября, 2025 16:22

Новости Латвии 0 комментариев

Как мало мы замечаем проблемы других, как очерствели наши люди - тревожный случай описал в соцсети рижанин.

-Я предотвратил трагедию. Я остановил слабовидящего или полностью слепого человека с собакой-поводырем. Он переходил дорогу на красный свет на улице Сатеклес на перекрестке с Элизабетес. Он пересёк первую часть дороги. Если бы я не подбежал и не остановил его на островке, он бы не перешёл вторую часть. Там стояли 4-5 человек из «общественности» и никак не отреагировали.

-Я высказал им своё мнение о них, к сожалению, с русскими междометиями. Милая собака привлекла моё внимание, - дополнил мужчина свой рассказ.

Какова ж реакция комментаторов?

-Безумие. Полагаю, машины меня не переедут, но, может быть, я слишком доверчива.

-Белой трости не было?

-Была.

-+1 пункт в карму

-Однажды я спросил у заместителя директора общества инвалидов по зрению, как лучше помочь, поддержать, например, в магазине или другом общественном месте. Он меня буквально «на ровном месте» отругал, сказал, чтобы я оставил меня в покое, не вмешивался, мы сами справимся.

-Мы достигли точки, когда у нас больше нет любви и чувства ответственности за наших братьев и сестёр по принадлежности к государству и нации.  Это один из самых ярких признаков упадка цивилизации.

-Если что-то и нужно, то не везде шлагбаумы, а светофоры со звуковым сигналом на красный свет. Они защитят слепых, а также тех, кто в полудрёме, в полурастерянности. Особенно на перекрёстке Элизабетес/Сатеклес. За границей они везде, где большие потоки людей/машин.

-Ну так очевидцы... Может быть те самые, которые изобрели робота для эвтаназии

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

