Слепой человек шёл на красный, а все стояли и смотрели: случай в центре Риги

-Я предотвратил трагедию. Я остановил слабовидящего или полностью слепого человека с собакой-поводырем. Он переходил дорогу на красный свет на улице Сатеклес на перекрестке с Элизабетес. Он пересёк первую часть дороги. Если бы я не подбежал и не остановил его на островке, он бы не перешёл вторую часть. Там стояли 4-5 человек из «общественности» и никак не отреагировали.

-Я высказал им своё мнение о них, к сожалению, с русскими междометиями. Милая собака привлекла моё внимание, - дополнил мужчина свой рассказ.

Какова ж реакция комментаторов?

-Безумие. Полагаю, машины меня не переедут, но, может быть, я слишком доверчива.

-Белой трости не было?

-Была.

-+1 пункт в карму

-Однажды я спросил у заместителя директора общества инвалидов по зрению, как лучше помочь, поддержать, например, в магазине или другом общественном месте. Он меня буквально «на ровном месте» отругал, сказал, чтобы я оставил меня в покое, не вмешивался, мы сами справимся.

-Мы достигли точки, когда у нас больше нет любви и чувства ответственности за наших братьев и сестёр по принадлежности к государству и нации. Это один из самых ярких признаков упадка цивилизации.

-Если что-то и нужно, то не везде шлагбаумы, а светофоры со звуковым сигналом на красный свет. Они защитят слепых, а также тех, кто в полудрёме, в полурастерянности. Особенно на перекрёстке Элизабетес/Сатеклес. За границей они везде, где большие потоки людей/машин.

-Ну так очевидцы... Может быть те самые, которые изобрели робота для эвтаназии