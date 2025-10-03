Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Это станет сигналом»: Путин о поставках «Томагавков» Украине

Euronews 3 октября, 2025 10:28

Мир 0 комментариев

Президент России Владимир Путин заявил, что чувствует себя "комфортно" в диалоге с президентом США Дональдом Трампом, похвалил его попытку на саммите на Аляске "поискать и найти возможные пути урегулирования украинского кризиса", но предупредил, что поставка американских крылатых ракет большой дальности "Томагавк" в Украину станет сигналом "качественно нового этапа эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США".

На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможность предоставления Киеву ракет, поскольку Кремль по-прежнему отказывается участвовать в переговорах с Украиной при посредничестве Трампа. Это подтвердил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент собирается сделать то, что в интересах Соединенных Штатов Америки, - сказал Вэнс в интервью Fox News. - Я знаю, что в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу".

Путин отметил, что ракеты дальнего радиуса действия не окажут существенного влияния на поле боя, подчеркнув, что российские военные постоянно добиваются успехов в борьбе с Украиной. "Это, конечно, вообще никак не изменит соотношения сил на поле боя", - сказал он, выступая на на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Один из чиновников Белого дома на условиях анонимности отметил, что вторжение России в Украину негативно сказалось как на ее экономике, так и на репутации, поскольку Путин неоднократно отвергал предложения о заключении мирного соглашения, которое могло бы принести пользу его стране.

На форуме Путин также отверг обвинения Запада в возможной причастности России к инцидентам с беспилотниками над Данией на прошлой неделе, заявив, что это стратегия НАТО, направленная на "нагнетание напряженности для увеличения расходов на оборону".

Хотя неясно, кто стоит за активностью беспилотников, премьер-министр Дании и генеральный секретарь НАТО не исключили причастность к этому России.

Выступая на саммите европейских лидеров в Копенгагене, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инциденты с беспилотниками по всей Европе "являются явным признаком того, что Россия все еще чувствует себя достаточно смелой для эскалации этой войны".

"Речь никогда не шла только об Украине. Россия всегда стремилась сломить Запад - и Европу в частности, - добавил он. - Сегодня их стратегия проста - оазделить Европу, разжечь споры, не дать нам найти общий язык".

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

