На прошлой неделе Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможность предоставления Киеву ракет, поскольку Кремль по-прежнему отказывается участвовать в переговорах с Украиной при посредничестве Трампа. Это подтвердил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент собирается сделать то, что в интересах Соединенных Штатов Америки, - сказал Вэнс в интервью Fox News. - Я знаю, что в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу".

Путин отметил, что ракеты дальнего радиуса действия не окажут существенного влияния на поле боя, подчеркнув, что российские военные постоянно добиваются успехов в борьбе с Украиной. "Это, конечно, вообще никак не изменит соотношения сил на поле боя", - сказал он, выступая на на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Один из чиновников Белого дома на условиях анонимности отметил, что вторжение России в Украину негативно сказалось как на ее экономике, так и на репутации, поскольку Путин неоднократно отвергал предложения о заключении мирного соглашения, которое могло бы принести пользу его стране.

На форуме Путин также отверг обвинения Запада в возможной причастности России к инцидентам с беспилотниками над Данией на прошлой неделе, заявив, что это стратегия НАТО, направленная на "нагнетание напряженности для увеличения расходов на оборону".

Хотя неясно, кто стоит за активностью беспилотников, премьер-министр Дании и генеральный секретарь НАТО не исключили причастность к этому России.

Выступая на саммите европейских лидеров в Копенгагене, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инциденты с беспилотниками по всей Европе "являются явным признаком того, что Россия все еще чувствует себя достаточно смелой для эскалации этой войны".

"Речь никогда не шла только об Украине. Россия всегда стремилась сломить Запад - и Европу в частности, - добавил он. - Сегодня их стратегия проста - оазделить Европу, разжечь споры, не дать нам найти общий язык".