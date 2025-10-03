Орбан обвинил ЕС в эскалации войны и поссорился с Мерцем

Орбан пообещал инициировать в Венгрии сбор подписей против военных планов Брюсселя. Повышение обороноспособности блока, перевооружение европейских армий, возведение "стены от беспилотников" - эти темы доминировали на саммите в Копенгагене. По оценкам Орбана, Евросоюз таким образом обозначил, "что идет на войну". Венгерский лидер указал, что считает такую позицию ошибочной и опасной, сделав акцент на важности переговоров о мире, а не затягивания боевых действий.

Заявление Орбана подтверждает давно выбранную Будапештом позицию, идущую вразрез с позицией большей части ЕС - выступать против военной поддержки Украины, сохранять диалог с Москвой, продолжая закупки российских энергоресурсов. Венгрия также нередко временно блокирует введение новых санкций против Кремля и не поддерживает прием Украины в ЕС, считая "достаточным" соглашения о стратегическом партнерстве.

В Копенгагене он назвал "мертвыми" попытки главы Европейского совета Антониу Кошты добиться того, чтобы переговорные кластеры с Киевом можно было открывать с согласия квалифицированного большинства в ЕС, а не только единогласно - так, чтобы потенциально преодолеть венгерское вето.

Позиция Орбана по вопросам обороноспособности ЕС и поддержки Украины вызвала резкую критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Венгерского лидера раскритиковали и на родине: мэр Будапешта от партии зеленых и главный оппонент Орбана Гергели Карачони заявил в интервью Euronews, что вступление Украины в ЕС отвечает национальным интересам и его родины, и Европы в целом. "Это огромная возможность для европейской экономики, ведь ЕС сможет расшириться за счет государства, которое представляет собой большой рынок и огромные ресурсы, - отметил он. - Но, к сожалению, мы еще не достигли этой цели. Очевидно, что сначала следует дойти до конца войны, до прекращения огня.

Сообщается. что сам Орбан перед вылетом на саммит в Данию заявил, что там его ждет "бой в клетке", потому что другие страны постоянно оказывают давление на Будапешт в вопросе Украины.