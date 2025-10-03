Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Орбан обвинил ЕС в эскалации войны и поссорился с Мерцем

Euronews 3 октября, 2025 10:20

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Венгрии Орбан поссорился на саммите в Копенгагене с канцлером ФРГ Мерцом из-за Украины.
На неформальном саммите в Дании венгерский премьер-министр Виктор Орбан обвинил соседей по Евросоюзу в том, они выбрали "стратегию изматывания России бесконечной войной", уточнив, что отвергает такой подход, сообщает Евроньюз.

Орбан пообещал инициировать в Венгрии сбор подписей против военных планов Брюсселя. Повышение обороноспособности блока, перевооружение европейских армий, возведение "стены от беспилотников" - эти темы доминировали на саммите в Копенгагене. По оценкам Орбана, Евросоюз таким образом обозначил, "что идет на войну". Венгерский лидер указал, что считает такую позицию ошибочной и опасной, сделав акцент на важности переговоров о мире, а не затягивания боевых действий.

Заявление Орбана подтверждает давно выбранную Будапештом позицию, идущую вразрез с позицией большей части ЕС - выступать против военной поддержки Украины, сохранять диалог с Москвой, продолжая закупки российских энергоресурсов. Венгрия также нередко временно блокирует введение новых санкций против Кремля и не поддерживает прием Украины в ЕС, считая "достаточным" соглашения о стратегическом партнерстве.

В Копенгагене он назвал "мертвыми" попытки главы Европейского совета Антониу Кошты добиться того, чтобы переговорные кластеры с Киевом можно было открывать с согласия квалифицированного большинства в ЕС, а не только единогласно - так, чтобы потенциально преодолеть венгерское вето.

Позиция Орбана по вопросам обороноспособности ЕС и поддержки Украины вызвала резкую критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Венгерского лидера раскритиковали и на родине: мэр Будапешта от партии зеленых и главный оппонент Орбана Гергели Карачони заявил в интервью Euronews, что вступление Украины в ЕС отвечает национальным интересам и его родины, и Европы в целом. "Это огромная возможность для европейской экономики, ведь ЕС сможет расшириться за счет государства, которое представляет собой большой рынок и огромные ресурсы, - отметил он. - Но, к сожалению, мы еще не достигли этой цели. Очевидно, что сначала следует дойти до конца войны, до прекращения огня.

Сообщается. что сам Орбан перед вылетом на саммит в Данию заявил, что там его ждет "бой в клетке", потому что другие страны постоянно оказывают давление на Будапешт в вопросе Украины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:05 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 5 часов назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать