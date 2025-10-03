Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Любовь, пронесённая через года: необычная история жизни, рассказанная на приёме юриста

Юрист Юрий Соколовский в социальной сети Facebook поделился случаем из своей практики. Поазительная история случилась с ним на юридических приёмах в Латвийском комитете по правам человека. Ниже — воспоминания автора:

15 лет своей жизни я вел еженедельные юридические приемы в Латвийском комитете по правам человека. За эти годы я услышал множество удивительных истории из жизни людей, перед которыми меркнет буйная фантазия авторов бразильских сериалов. Некоторые из них отпечатались в моей памяти, наверное, на всю жизнь. Некоторые из них я, наверное, уже могу рассказать.

Красота

В кабинет входит старушка лет под 90. Это не сгорбленная фигура и несчастный вид, как у многих пожилых посетителей. Прекрасная осанка, твердый четкий голос, правильное, хотя и очень морщинистое лицо, очень аккуратная одежда, которая явно и с достоинством показывала, что человек знает, как одеваться. Скорее, она была похожа на престарелую аристократку, чем на обычную пенсионерку.

— Меня преследуют. Я приехала к вам, потому что вам доверяю.
В комитет приходило множество людей с психическими проблемами. Это был как раз тот случай. Типичная паранойя. Однако во всем остальном с ней было в порядке: четкая логика, прекрасная память и, опять-таки, аристократические манеры. С каким достоинством она доставала платочек из рукава платья — это надо было видеть.

Я, конечно, не мог ей ничем помочь, но она и не очень настаивала. Очень чувствовалось, что ей просто хочется поговорить. Она быстро отвлеклась от своей проблемы и начала рассказывать удивительную историю из своей жизни.

По голосу и манерам чувствовалось, что передо мной человек с железной волей, прошедший через множество жизненных перипетий. У нее есть две дочери, но живут они за границей. Одна из них пыталась взять мать к себе, но они так не смогли ужиться вместе, и теперь она живет одна в маленьком латвийском городе.

Она родом из России из простой семьи. Очень рано вышла замуж за молодого офицера. Перед войной его направили в часть, которая находилась на Севере. Там у пары родилась дочь. Делать в части было особо нечего, и офицеры много пили. Пили в основном спирт. Однажды под утро он не вернулся домой. Позже выяснилось, что он и его собутыльники насмерть отравились техническим спиртом. Так она в очень молодом возрасте стала вдовой с маленьким ребенком на руках.

После окончания войны она вместе с ребенком приехала в Латвию и работала библиотекарем. И тут она встретила любовь. Молодой парень — латыш из-под Тукумса. Он дарил цветы, рисовал ее портрет и посвящал ей стихи. Это была взаимная глубокая любовь с романтикой, которой у нее никогда не было.
Она достает несколько фотографий того времени и показывает мне. Я обомлел. Это была сама КРАСОТА. Совершенная. От девушки на фотографиях просто нельзя было оторвать глаз. Я понял, почему тот парень должен был быть сражен наповал.

Но их роман продлился недолго. Оказалось, что парень в годы войны был призван в легион СС. Об их отношениях узнали в местных службах и ее вызвали для «воспитательной беседы». Говорили: как же так, она, вдова красного офицера, связалась с бывшим легионером. Это даже не был ультиматум — мол, ты обязана его бросить, — а скорее «моральная проработка». Но она очень испугалась и прервала отношения.

Оба очень тосковали, и он ей периодически писал красивые письма, присылал стихи. Через какое-то время она снова вышла замуж, родила еще одну дочь — и переписка оборвалась.

Прошло много лет. И вот уже при независимости она получает неожиданное сообщение: ей предлагается вступить в наследство. Оказалось, что этот человек умер и перед смертью захотел передать ей свой дом под Тукумсом. Он так и не смог ее забыть, он не женился, и детей у него не было.

После их расставания он стал профессиональным художником. Когда она приехала в дом и зашла в его мастерскую, там обнаружила много картин. Среди них было несколько ее портретов, в том числе тот самый, который он рисовал при их встречах. Остальные портреты он писал по памяти в разное время.
Она показала их фотографии. Видимо, это и был труд всей его жизни. Он по памяти пытался воссоздать ту красоту, которую когда-то видел, но каждый раз считал, что в портрете чего-то не хватает до совершенства, и начинал новый. Она стала его Музой и в жизни, и в творчестве.

Под конец рассказа голос посетительницы потерял стальные нотки и стал слегка дрожать. Но через минуту она собралась и снова вернулась в образ «железной леди». Мы тепло расстались и больше никогда не виделись. Ее уже нет в живых, но в моей памяти до сих пор сохранился образ удивительно красивой девушки на фото.

Пока писал этот текст, я вдруг понял, что она ведь тогда приехала ко мне именно для того, чтобы поделиться этой историей. Она специально взяла с собой фотографии. Она в своем одиночестве чувствовала потребность кому-то рассказать эту историю. Историю о красоте и идеальной любви на всю жизнь.
 
 
 

