«Медицина в упадке!»: Латвия третья в ЕС по смертности от сердечно-сосудистых болезней

Данными Евростата озаботился и известный латвийский статистик, консультант по налоговой политики Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис. В своем аккаунте в социальной сети X он наглядно показал латвийские проблемы с помощью графика.

Mirstība no sirds un asinsvadu slimībām ES valstīs

(Eurostat dati https://t.co/NCtMeUYWc0 ) pic.twitter.com/ndhyJBLm0P — Jānis Hermanis (@J_Hermanis) September 29, 2025

Во Франции этот показатель составил всего 172 случая, в Дании — 211, в Испании — 214.

Явное аутсайдерство нашей страны и видимый разрыв между Восточной и Западной Европой вызвал активное обсуждение в соцсетях.

«Сердечно-сосудистые болезни идут рука об руку с малоподвижным образом жизни, низким уровнем образования и плохим питанием», — написал один из участников дискуссии.

«В стране уже 23 года нет предмета “Основы здоровья”! Как может формироваться культура здорового образа жизни, если мы едим, пьём и курим всё подряд из рекламы, меньше двигаемся и больше глотаем таблетки?» — заметил Лаурис.

«Тут даже исследовать нечего! У нас лекарства дороже, чем в других странах. У нас очереди к врачам больше. У нас медицина в упадке. Всё очень просто!» — добавил Сергей.

«Посмотрите, что происходит в детских садах и школах на Рождество — сладости повсюду. Никакого понимания здорового образа жизни, плохие привычки питания, малоподвижность. Тут и исследовать нечего», — написал другой пользователь.

Другие комментаторы обратили внимание на исторический фон: большинство стран бывшего СССР и социалистического блока находятся в верхней части списка. Некоторые же усомнились в точности статистики, напомнив, что врачи часто ставят «сердечную недостаточность» как диагноз по умолчанию.

Несмотря на разные версии, большинство сходится: высокие показатели смертности отражают не только проблемы медицины, но и образ жизни, социальные факторы и недостаточную профилактику.