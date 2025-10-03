Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Медицина в упадке!»: Латвия третья в ЕС по смертности от сердечно-сосудистых болезней

Редакция PRESS 3 октября, 2025 17:45

По данным Eurostat, Латвия занимает третье место в Европейском союзе по смертности от болезней системы кровообращения. В 2022 году на 100 тысяч жителей в стране пришлось 806 смертей. Выше показатели только в Болгарии (1074) и Румынии (925).

Данными Евростата озаботился и известный латвийский статистик, консультант по налоговой политики Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис. В своем аккаунте в социальной сети X он наглядно показал латвийские проблемы с помощью графика. 

 

Во Франции этот показатель составил всего 172 случая, в Дании — 211, в Испании — 214.

Явное аутсайдерство нашей страны и видимый разрыв между Восточной и Западной Европой вызвал активное обсуждение в соцсетях.

«Сердечно-сосудистые болезни идут рука об руку с малоподвижным образом жизни, низким уровнем образования и плохим питанием», — написал один из участников дискуссии.

«В стране уже 23 года нет предмета “Основы здоровья”! Как может формироваться культура здорового образа жизни, если мы едим, пьём и курим всё подряд из рекламы, меньше двигаемся и больше глотаем таблетки?» — заметил Лаурис.

«Тут даже исследовать нечего! У нас лекарства дороже, чем в других странах. У нас очереди к врачам больше. У нас медицина в упадке. Всё очень просто!» — добавил Сергей.

«Посмотрите, что происходит в детских садах и школах на Рождество — сладости повсюду. Никакого понимания здорового образа жизни, плохие привычки питания, малоподвижность. Тут и исследовать нечего», — написал другой пользователь.

Другие комментаторы обратили внимание на исторический фон: большинство стран бывшего СССР и социалистического блока находятся в верхней части списка. Некоторые же усомнились в точности статистики, напомнив, что врачи часто ставят «сердечную недостаточность» как диагноз по умолчанию.

Несмотря на разные версии, большинство сходится: высокие показатели смертности отражают не только проблемы медицины, но и образ жизни, социальные факторы и недостаточную профилактику.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

