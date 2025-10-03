Похудеть с таблетками из интернета больше не выйдет: в Латвии закрыли шесть сайтов

В то же время семи сайтам предписано прекратить рекламу таких препаратов, а одному человеку выписан штраф за торговлю в социальных сетях.

ZVA напоминает, что подобные случаи фиксируются во многих странах: лекарства для похудения и диабета нередко продаются через сомнительные сайты и соцсети, выявляются и подделки.

«Приобретая препараты на подозрительных сайтах, человек рискует получить фальсификат — изменённый состав или опасные примеси. Это может привести к тяжёлым последствиям для здоровья», — предупреждают в агентстве.

Латвийская организация по верификации лекарств (LZVO) указывает, что в последние месяцы резко выросло число нелегальных препаратов, выдаваемых за средства группы GLP-1. Они активно рекламируются в соцсетях, но не соответствуют стандартам качества и безопасности.

«Эти продукты могут не содержать активного вещества вовсе или содержать опасные дозы других веществ», — пояснили в LZVO.

Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило о сотнях поддельных профилей, реклам и объявлений, часть из которых размещена и за пределами ЕС. Некоторые мошеннические сайты используют официальные логотипы, чтобы ввести покупателей в заблуждение.

ZVA и VI напоминают: покупать лекарства через интернет можно только в зарегистрированных онлайн-аптеках. С 2015 года на их сайтах размещается единый европейский логотип, по которому можно убедиться в легальности торговли.

Если сайт или аптека не включены в официальный список, жителей призывают сообщать об этом в Инспекцию здоровья (VI).

В Латвии через интернет-аптеки разрешена продажа только безрецептурных лекарств. Реализация рецептурных препаратов, включая средства для похудения и лечения диабета, в сети запрещена.