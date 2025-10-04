Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С места трагедии в Иманте: что делать, чтобы она не повторилась (нет, не то чем озабочен мэр Клейнбергс) (1)

Редакция PRESS 4 октября, 2025 09:30

Важно 1 комментариев

В среду, 1 октября, практически всю Ригу потрясла страшная трагедия - пересекая железнодорожный переезда на электромопеде две девочки столкнулись с поездом. Обе погибли на месте... Столичные власти тут же развернули борьбу с самокатами, но есть мнения, что это лишь симптом, а не причина многочисленных трагедий и жертв на железной дороге. И какие выводы мы можем сделать, чтобы их гибель не была напрасной?

В пятницу утром, 3 октября, через несколько дней после трагедии на станции "Иманта" тихо. Смолк вой сирен полиции и неотложной помощи, затерты следы крови и убраны обломки электроскутера. Однако рижане ничего не забыли и отчетливо помнят, как все произошло.

- Да, это здесь было. Две девочки ехали на самокате через переезд и попали под поезд. Шлагбаум был опущен и звучал звуковой сигнал, - рассказывает работник железнодорожной станции "Иманта", пожелавший чтобы его имя не называлось. - Они сначала остановились, увидели, что на станции стоит поезд и, наверно, решили, что успеют проехать. В это время со стороны Юрмалы шел второй поезд. Под него они и попали. Печальное событие!

Сейчас на месте гибели двух девочек - сообщается, что им было по 13 лет - рядом с путями лежат цветы, горят свечи и разложены игрушки. Как напоминание о страшной трагедии. Как уже сообщалось, одна из школьниц скончалась сразу после столкновения. За жизнь другой врачи боролись ещё несколько часов, но, к сожалению, спасти её тоже не удалось.

И нельзя сказать, что сам железнодорожный переезд недостаточно оборудован или небезопасен. Перед приближением поезда сначала начинает звучать громкий звуковой сигнал, на семафоре загорается красный свет, запрещающий движение, и опускается шлагбаум, перед которым выстраивается вереница из машин, приближаясь поезд тоже дает гудок. И все время звучит сирена.

Казалось бы, не заметить явные признаки, что движение запрещено и опасно, просто невозможно. Но разве это остановит целеустремленного рижанина, которому срочно нужно пересечь железнодорожные пути? Буквально на наших глазах переезд закрывается, и тут же какой-то мужчина срывается на бег, чтобы успеть проскочить пока не подъехал поезд. Словно и не было никакой трагедии на этом самом месте всего несколько дней назад. 

Кто виноват и что делать?

Гибель девочек не осталась незамеченной и в высоких кабинетах. Реагируя на происшествие, рижский мэр Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») поспешил назначить виновных. По мнению председателя Рижской думы, ответственность лежит на компании по прокату мопедов «RIDE». Мол, это они предоставили несовершеннолетним средство передвижения и вообще, как заявил Клейнбергс, «такую ​​трагедию можно было предотвратить».

- Срочно необходимы более строгий контроль и ограничения в отношении этих мопедов. Мы находимся в абсурдной ситуации, когда местное самоуправление не может в одностороннем порядке запретить движение этих мопедов по тротуарам – для этого Сейму придётся внести поправки в закон, – подчеркивает Клейнбергс, хоть и признает, что упомянутые поправки не защитили бы детей в этой конкретной трагедии, поскольку они перемещались по проезжей части улицы.

Тем не менее, мэр Риги обратился в Центр защиты прав потребителей (PTAC) с просьбой оценить возможность изъятия транспортных средств компании "Ride Mobility" из обращения. И служба незамедлительно начала проверку.

«Согласно Закону о безопасности товаров и услуг, по мнению PTAC, предоставление компанией предлагаемой услуги аренды [электроскутеров] недопустимо и приостанавливается до дальнейшего принятия решения PTAC», — сказано в пресс-релизе надзорной организации.

 

Решение должно было вступить в силу 3 октября в 12:00, но компания в ответ заявила о необоснованности такого решения. Исполнительный директор "Ride" Эдгар Якобсонс стообщил, что компания со своими юристами проанализировала решение PTAC и направила учреждению письмо, в котором указала, что решение PTAC, по мнению "Ride", непропорционально и необоснованно.

- Вероятно, PTAC нам что-то ответит. Тогда мы оценим их доводы, - сказал Якобсонс.

Кстати, долго искать красненький Ride нам не пришлось - ближайший обнаружился в 15 метрах от злополучного переезда. Решили проверить, а что требуется для использования данного сервиса? Наш репортер попробовал зарегистрировать себе новую учетную запись. На практике для этого не потребовалось ни документов, ни даже формального подтверждения "Мне есть 18 лет", только данные банковской карты и перечисление 2 евро, чтобы доказать свою платежеспособность. В этом смысле контроль строгий! В остальном - пять минут и езжай кто хочешь и куда хочешь.

Не первый случай

Произошедшая трагедия в Иманте не единственный случай, когда молодые водители разных средств мобильности не замечают поезда. На прошлой неделе уже был зафиксирован случай, когда 17-летний юноша, пересекая железнодорожные пути на похожем средстве передвижения, попал под поезд. Он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Но не одни только электромопеды становятся причиной гибели и травм:

- В прошлом году здесь тоже поезд сбил молодую девушку. Люди ей кричали, кричали, а она не слышала, - рассказывает Валерия, жительница Иманты. - Шла в таких больших наушниках, ни на что внимание не обращала.

Получается, по логике Виестурса Клейнбергса, тогда нужно запретить рижанам и музыку слушать в наушниках. А если бы девочки ехали на обычных велосипедах? Тогда и их запретить? А заодно думать и мечтать. Вдруг задумаются и замечтаются, и не заметят приближающийся поезд?.. Или может быть причина регулярных трагедий не в мопедах, наушниках и общей рассеянности, а в том, что железнодорожная инфраструктура в целом не очень хорошо обустроена для безопасности пешеходов?

- В Риге есть много пешеходных переходов через железнодорожные пути. Но сегодня они устроены небезопасно: только ограждения, без светофора, звукового сигнала или шлагбаума. В то время как именно пешеход должен быть в центре внимания городской планировки XXI века, - пишет Константин Чекушин, бывший депутат Рижской думы от партии "Согласие" в социальной сети Facebook. Выражая соболезнования погибших девочек, он отмечает, что необходимо сделать выводы из этой трагедии и работать над тем, чтобы город стал безопаснее. - В современном мире это решаемая задача. В Германии и Великобритании для таких переходов применяют специальные пешеходные светофоры, в Польше устанавливают компактные автоматические шлагбаумы, а в Японии - полная система сигнализации даже на самых малых переходах. Это не экзотика, а стандарт заботы о жизни людей.

Пешеходный переход или переезд?

Если автомобильный железнодорожный переезд в целом оборудованы неплохо - есть и сирена, и шлагбаум и семафор - то с пешеходными переходами через пути между станциями все грустно. К слову, место тут совсем не безлюдное: вдоль железной дороги проложена велодорожка из Риги в Юрмалу, то и дело ездят велосипедисты, а сами рижане прогуливаются вдоль соседней парковой зоны Вец-Аниньмуйжас. Логично, что пешеходные переходы через пути здесь нужны.

Пройдя по велодорожке вдоль путей от станции Иманта в сторону станции Золитуды через пятьсот метров обнаруживаем еще один оборудованный переход для пешеходов. Из всех мер безопасности здесь змейка ограждения (хоть на скорости не проскочишь - ред.), да одинокий знак "Берегись поезда!". И вдоль путей у перехода в каждую сторону установлен сетчатый забор. Правда через примерно 50 метров он заканчивается и смысл такого ограждения не совсем понятен.

Пройдя дальше, через триста-четыреста метров мы видим еще одно место, где жители переходят железнодорожные пути. Но теперь уже "неофициальное". Несмотря на запрещающий знак, к нему не зарастает народная тропа. За 5 минут в этом месте перешли железную дорогу с десяток человек.

- Здесь ближе и быстрее, чем идти до станции. Все тут ходят, - ответил мужчина, переходивший в неположенном месте. На вопрос, видел ли он запрещающий знак, он отреагировал довольно резко. - И что? Отстань, я спешу.

Наконец, уже возле станции "Золитуде" удалось обнаружить еще один пешеходный переход. Вот он уже был оборудован по всем стандартам: тут и ограждение с довольно узким проходом и барьером, и хорошо заметные светофоры с каждой стороны. Когда путь свободен они постоянно горят зеленым светом, а когда приближается поезд - загорается красный свет со стоящим человеком, и звучит звуковой сигнал.

Оказывается и так можно сделать! Чтобы было отчетливо видно, слышно, сразу понятно: "Стой! Опасно!" Вот только такой современный переход здесь появился относительно недавно. После другой громкой трагедии, когда несколько лет назад на этом месте поезд насмерть сбил молодого человека. Он тоже шел в наушниках и не заметил... Тогда были сделаны выводы и переход полностью перестроили, в целом уменьшив риски для рижан. А какие выводы будут сделаны после трагедии с девочками в Иманте? Пока, к сожалению, все ограничивается борьбой с самокатами. Можно сказать, с симптомом, а не причиной гибели и травм людей на железной дороге.

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

