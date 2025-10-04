Возраст не повод не работать! К 2060 году Минэкономики обещает использовать потенциал всех граждан

По его словам, уважаемый возраст не является препятствием для работы. Сотрудничество поколений помогает бороться с дискриминацией, передавать знания и укреплять коллектив.

«Прогнозы показывают: к 2060 году почти треть жителей Латвии будут пенсионерами. Если не обеспечить их более активное участие в рынке труда, конкурентоспособность страны может пострадать. Поэтому необходимо использовать потенциал всех граждан», — подчеркнул Валайнис.

Согласно данным Центрального статистического управления, в 2024 году в Латвии было занято 83 тысячи пожилых людей — около 10% всех работников. Больше всего старших сотрудников работает в сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении. В то же время в сферах ИКТ и финансов их доля не превышает 2%.

Министр отметил, что нехватка рабочей силы в будущем будет только расти. Бóльшая вовлечённость пожилых людей обеспечила бы обмен опытом между поколениями, институциональную память и социальную интеграцию.

Он призвал работодателей отказаться от стереотипов и учитывать индивидуальные способности работников. По словам Валайниса, гибкие программы сотрудничества поколений уже доказали эффективность в других странах, и их внедрение в Латвии могло бы повысить производительность и создать дополнительную ценность для общества.