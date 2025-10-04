Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Картель на костях: Совет по конкуренции тряхнул похоронный бизнес

4 октября, 2025

Выбор редакции 0 комментариев

Совет по конкуренции (СК) провёл процессуальные действия сразу в нескольких компаниях, работающих на латвийском рынке похоронных услуг. Как сообщили в СК, собраны материалы, указывающие, что не менее восьми фирм могли обмениваться коммерчески чувствительной информацией, согласовывать условия участия и подавать скоординированные заявки в тендерах на похоронные и сопутствующие услуги, включая специализированный транспорт.

Если факты подтвердятся, речь идёт о нарушении 11-й статьи Закона о конкуренции, которая запрещает горизонтальные соглашения, то есть картели. Такие нарушения считаются одними из самых тяжёлых в антимонопольной практике. За участие в картеле компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от годового оборота (но не менее 700 евро для каждой), а также лишиться права участвовать в публичных закупках на три года после вступления решения в силу.

«Цель действий — проверить возможное нарушение и собрать необходимые доказательства. Решение может быть принято только после завершения расследования», — подчеркнули в СК.

Совет не исключает, что в деле замешаны и другие участники рынка, против которых пока не начато производство. Поэтому в ходе расследования круг компаний может быть расширен.

Подробности о компаниях, где проходили проверки, СК не раскрывает, ссылаясь на ограниченный доступ к информации и риски для расследования.

По словам Совета по конкуренции, компании, которые могли быть вовлечены в возможное нарушение Закона о конкуренции, приглашаются воспользоваться так называемой «Программой снисхождения». Это означает, что участник рынка, добровольно сообщивший о картельной договорённости или передавший информацию о противоправных действиях, может рассчитывать либо на полный отказ от штрафа, либо на значительное его сокращение.

KP напоминает, что о подозрениях в нарушении можно сообщить через специальную форму на сайте совета: Ziņot par pārkāpumu. Принять участие в  «Программе снисхождения» можно в разделе Iecietības programma.

Регулятор также обращается к обществу и участникам рынка, владеющими сведениями, связанным с этим делом,  с просьбой связаться с KP — через контактную информацию на официальной странице или указанными выше способами.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать