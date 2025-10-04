Картель на костях: Совет по конкуренции тряхнул похоронный бизнес

Если факты подтвердятся, речь идёт о нарушении 11-й статьи Закона о конкуренции, которая запрещает горизонтальные соглашения, то есть картели. Такие нарушения считаются одними из самых тяжёлых в антимонопольной практике. За участие в картеле компании могут быть оштрафованы на сумму до 10% от годового оборота (но не менее 700 евро для каждой), а также лишиться права участвовать в публичных закупках на три года после вступления решения в силу.

«Цель действий — проверить возможное нарушение и собрать необходимые доказательства. Решение может быть принято только после завершения расследования», — подчеркнули в СК.

Совет не исключает, что в деле замешаны и другие участники рынка, против которых пока не начато производство. Поэтому в ходе расследования круг компаний может быть расширен.

Подробности о компаниях, где проходили проверки, СК не раскрывает, ссылаясь на ограниченный доступ к информации и риски для расследования.

По словам Совета по конкуренции, компании, которые могли быть вовлечены в возможное нарушение Закона о конкуренции, приглашаются воспользоваться так называемой «Программой снисхождения». Это означает, что участник рынка, добровольно сообщивший о картельной договорённости или передавший информацию о противоправных действиях, может рассчитывать либо на полный отказ от штрафа, либо на значительное его сокращение.

KP напоминает, что о подозрениях в нарушении можно сообщить через специальную форму на сайте совета: Ziņot par pārkāpumu. Принять участие в «Программе снисхождения» можно в разделе Iecietības programma.

Регулятор также обращается к обществу и участникам рынка, владеющими сведениями, связанным с этим делом, с просьбой связаться с KP — через контактную информацию на официальной странице или указанными выше способами.