На проблемном автомобиле без прав — 86-ти летний водитель устроил аварию в Юрмале

По данным Государственной полиции, ДТП случилось около полудня на улице Колкас. Машина, за рулём которой находился водитель 1939 года рождения, съехала с дороги в кювет и задела осветительный столб.

К месту происшествия прибыли пожарно-спасательная служба, скорая помощь и полиция. Движение на участке на время было затруднено.

В полиции отметили, что у автомобиля имелись технические неисправности. В отношении водителя начаты два административных процесса — за управление транспортным средством без прав и за нарушение правил.