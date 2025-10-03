Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Место битвы — космос: Россию обвинили в преследовании британских спутников

3 октября, 2025

Мир 0 комментариев

Российские военные спутники регулярно преследуют британские военные аппараты и пытаются собирать с них данные, а наземные системы Москвы каждую неделю глушат связь. Об этом в интервью BBC впервые рассказал глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман.

По его словам, российские аппараты «летают близко и наблюдают за нашими спутниками, пытаясь собирать информацию». Он подчеркнул, что у российских спутников есть полезная нагрузка для слежки.

«Мы видим, что наши спутники регулярно глушат. Это происходит каждую неделю», — заявил Тедман, добавив, что активность усилилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Британия располагает всего полудюжиной военных спутников, в то время как у США, России и Китая их более сотни. За последние десять лет российско-китайский спутниковый парк вырос на 70%.

Тедман отметил, что и Москва, и Пекин испытывали противоспутниковое оружие, включая лазеры и системы для «ослепления» оптики. «У Китая более развитые технологии, но у России — больше политической воли применять их», — сказал он.

Сейчас на орбите около 45 тысяч объектов, включая 9 тысяч спутников. В этом году ожидается ещё 300 запусков. «Я серьёзно обеспокоен не только угрозами, но и перенаселённостью космоса», — признался генерал.

Тедман сделал заявление во время визита на базу ВВС в Файлингдейлсе (Северный Йоркшир), где с 1960-х годов работает британско-американская система раннего предупреждения о ракетных пусках. Радар отслеживает объекты размером с консервную банку на расстоянии до 4800 км.

Британское правительство заявило о планах инвестировать миллиард фунтов в интегрированную систему ПВО и ПРО, включая защиту космических активов. На этой неделе Лондон также объявил о тестировании датчиков, способных фиксировать лазерные угрозы в космосе.

По оценке Тедмана, 450 млрд фунтов экономики страны зависит от космоса, а армия всё больше полагается на спутники — от навигации до точечных ударов. «Великобритания тратит лишь 1% оборонного бюджета на космос, в то время как Франция — 3%, а США — 5%. Мы рискуем отстать», — предупредил генерал.

Обновлено: 20:55 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

