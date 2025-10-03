Место битвы — космос: Россию обвинили в преследовании британских спутников

По его словам, российские аппараты «летают близко и наблюдают за нашими спутниками, пытаясь собирать информацию». Он подчеркнул, что у российских спутников есть полезная нагрузка для слежки.

«Мы видим, что наши спутники регулярно глушат. Это происходит каждую неделю», — заявил Тедман, добавив, что активность усилилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Британия располагает всего полудюжиной военных спутников, в то время как у США, России и Китая их более сотни. За последние десять лет российско-китайский спутниковый парк вырос на 70%.

Тедман отметил, что и Москва, и Пекин испытывали противоспутниковое оружие, включая лазеры и системы для «ослепления» оптики. «У Китая более развитые технологии, но у России — больше политической воли применять их», — сказал он.

Сейчас на орбите около 45 тысяч объектов, включая 9 тысяч спутников. В этом году ожидается ещё 300 запусков. «Я серьёзно обеспокоен не только угрозами, но и перенаселённостью космоса», — признался генерал.

Тедман сделал заявление во время визита на базу ВВС в Файлингдейлсе (Северный Йоркшир), где с 1960-х годов работает британско-американская система раннего предупреждения о ракетных пусках. Радар отслеживает объекты размером с консервную банку на расстоянии до 4800 км.

Британское правительство заявило о планах инвестировать миллиард фунтов в интегрированную систему ПВО и ПРО, включая защиту космических активов. На этой неделе Лондон также объявил о тестировании датчиков, способных фиксировать лазерные угрозы в космосе.

По оценке Тедмана, 450 млрд фунтов экономики страны зависит от космоса, а армия всё больше полагается на спутники — от навигации до точечных ударов. «Великобритания тратит лишь 1% оборонного бюджета на космос, в то время как Франция — 3%, а США — 5%. Мы рискуем отстать», — предупредил генерал.