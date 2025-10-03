Выборы в парламент через год, а ЦИК до сих пор не уверен — починили ли систему подсчёта голосов

Проблемы на выборах в самоуправлениях возникали уже в дни досрочного голосования — не удавалось зафиксировать документы избирателей. После закрытия участков в ночь выборов система подсчёта бюллетеней не выдержала нагрузки, и голоса пришлось пересчитывать вручную, что потребовало сотен лишних часов работы.

Введение новой системы голосования обошлось более чем в 2 млн. евро, причем на покупку тех самых сканеров ЦИК потратила 373 тыс. евро.

Сейчас главный вопрос: смогут ли через год работать сканеры для подсчёта голосов или снова придётся переходить к ручному подсчёту. Центризбирком пока ясного ответа не дал. Его председатель Марис Звиедрис пообещал представить план на заседании комиссии Сейма 8 октября. Там ЦИК и другие структуры отчитаются о выявленных проблемах и возможных решениях.

«Забыть про технику и вернуться к ручному подсчёту было бы странно. Но, возможно, придётся искать гибридный вариант», — заявил глава парламентской комиссии по госуправлению Олег Буров («Gods kalpot Rīgai»). Депутат напомнил, что к выборам нужно подготовить не только аудит, но и чёткий график действий с ответственными лицами и сроками.

Отдельный риск — киберугрозы. В CERT.lv подчёркивают: не вопрос «будут или нет», а вопрос «когда». По словам заместителя руководителя Вариса Тейванса, хакерские атаки стали рутиной и могут быть направлены не столько на сами выборы, сколько на подрыв доверия к их результатам.

«Взломы систем, как показала практика, происходят и в других странах. Важно планировать заранее и создавать такие решения, которые выдержат давление», — отметил представитель CERT.lv.

Политические расклады пока туманны. Последние рейтинги публиковались в августе: лидировало Национальное объединение, следом шла партия «Латвия на первом месте», наибольший рост показали «Прогрессивные». Однако учитывая споры внутри коалиции и риск падения правительства, социологи признают: уже через два месяца эти данные могут потерять актуальность.

Выборы в Сейм состоятся 3 октября 2026 года. Латвия делится на пять округов — Курземе, Видземе, Латгале, Земгале и Ригу. Заграничные латвийцы голосуют в Рижском округе.