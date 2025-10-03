На Земитанском мосту откроют две полосы в обе стороны

Рабочие укрепляют перила и строят велодорожку. Завершаются первые два этапа реконструкции, на которых обустроены по две полосы движения. Уже на следующей неделе их откроют для транспорта. После этого начнётся третий, заключительный этап.

«Старое покрытие демонтируется, повреждённый бетон восстанавливается, затем укладывается новое бетонное и асфальтобетонное покрытие, параллельно строится инфраструктура для пешеходов и велосипедистов», — пояснил руководитель управления дорожной инфраструктуры Рижской думы Андрей Уртанс.

Рядом со станцией «Земитаны» продолжается строительство одного из 15 запланированных пунктов мобильности. На стороне торгового центра «Domina» уже готовы проезжая часть, тротуары и скамейки. На другой стороне ещё ведутся работы: проложены коммуникации, построены эскалаторы, предстоит установка лифтов и благоустройство.

«На другой стороне частично построена проезжая часть, тротуары и другие элементы», — отметил глава управления развития общественной инфраструктуры Мартиньш Слимбахс.

Самоуправление уверяет, что благодаря проекту Рига приблизится к европейской практике транспортной интеграции.

«В результате будет обеспечена удобная совместимость, и люди смогут современно передвигаться по городу, комбинируя поезд, городской и региональный транспорт, личные машины, велосипеды и пешее движение», — подчеркнул директор департамента внешней среды и мобильности Кристап Каулиньш.

Завершение всех работ намечено на лето следующего года.