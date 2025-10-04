Широкая огласка в интернете привела к тому, что мужчина потерял работу и, опасаясь за свою жизнь, покинул город. Сам он в интервью «360 Ziņām» отверг обвинения.

«Я не просил у девочки номер телефона. Но из-за публикаций в соцсетях в заведение начали приходить люди, которые угрожали убить меня или вывезти из страны», — заявил Шарма.

Менеджер «Pakistānas kebabs» Ирфан Хайдер рассказал, что двое молодых людей даже напали на работника, после чего тот обратился в полицию.

Полиция продолжает проверку обстоятельств. Представитель Курземского управления Мадара Шершнёва пояснила, что показания сторон расходятся, а официального подтверждения информации нет. По её словам, Шарма легально находится в Латвии, что подтвердила Погранслужба.

«Мы просили отца девочки удалить фото из социальной сети, чтобы избежать агрессии в отношении иностранных граждан. Но он отказался», — отметила Шершнёва.

Полиция считает, что работник сам может обратиться в Дирекцию по защите данных (DVI) с заявлением о нарушении его прав, однако пока он этого не сделал.

Заместитель директора DVI Ласма Дилба подчеркнула, что регламент о защите данных должен балансировать свободу слова и право на частную жизнь.

«Бесспорно, права ребёнка всегда должны защищаться в первую очередь. Но возникает вопрос: был ли настолько необходим именно этот шаг — публикация фотографии?» — отметила Дилба.

По её словам, цель, предупредить об опасности, могла быть достигнута и без размещения снимка конкретного человека.

В 2024 году в DVI поступило 912 жалоб от частных лиц, из них 204 — по поводу соцсетей. Однако такие дела часто растягиваются во времени, так как европейские регуляторы работают через ирландскую надзорную инстанцию, где зарегистрированы крупные платформы.

«Они рассматривают жалобы, но вряд ли такие индивидуальные споры будут для них приоритетом», — добавила Дилба.

По данным DVI, рассмотрение подобных жалоб на международном уровне может занять полтора-два года. Это ещё раз показывает, что ответственность за публикации в соцсетях во многом ложится на самого пользователя