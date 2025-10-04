Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Спор между индийцем и отцом 11-летней девочки обернулся новым скандалом (3)

Редакция PRESS 4 октября, 2025 10:33

В Лиепае разгорается новый виток скандала вокруг работника местной закусочной и 11-летней девочки. Отец ребёнка в соцсетях обвинил сотрудника заведения — гражданина Индии Гая Варуна Шарму — в неподобающем поведении и опубликовал его фотографию.

Широкая огласка в интернете привела к тому, что мужчина потерял работу и, опасаясь за свою жизнь, покинул город. Сам он в интервью «360 Ziņām» отверг обвинения.

«Я не просил у девочки номер телефона. Но из-за публикаций в соцсетях в заведение начали приходить люди, которые угрожали убить меня или вывезти из страны», — заявил Шарма.

Менеджер «Pakistānas kebabs» Ирфан Хайдер рассказал, что двое молодых людей даже напали на работника, после чего тот обратился в полицию.

Полиция продолжает проверку обстоятельств. Представитель Курземского управления Мадара Шершнёва пояснила, что показания сторон расходятся, а официального подтверждения информации нет. По её словам, Шарма легально находится в Латвии, что подтвердила Погранслужба.

«Мы просили отца девочки удалить фото из социальной сети, чтобы избежать агрессии в отношении иностранных граждан. Но он отказался», — отметила Шершнёва.

Полиция считает, что работник сам может обратиться в Дирекцию по защите данных (DVI) с заявлением о нарушении его прав, однако пока он этого не сделал.

Заместитель директора DVI Ласма Дилба подчеркнула, что регламент о защите данных должен балансировать свободу слова и право на частную жизнь.

«Бесспорно, права ребёнка всегда должны защищаться в первую очередь. Но возникает вопрос: был ли настолько необходим именно этот шаг — публикация фотографии?» — отметила Дилба.

По её словам, цель, предупредить об опасности, могла быть достигнута и без размещения снимка конкретного человека.

В 2024 году в DVI поступило 912 жалоб от частных лиц, из них 204 — по поводу соцсетей. Однако такие дела часто растягиваются во времени, так как европейские регуляторы работают через ирландскую надзорную инстанцию, где зарегистрированы крупные платформы.

«Они рассматривают жалобы, но вряд ли такие индивидуальные споры будут для них приоритетом», — добавила Дилба.
По данным DVI, рассмотрение подобных жалоб на международном уровне может занять полтора-два года. Это ещё раз показывает, что ответственность за публикации в соцсетях во многом ложится на самого пользователя

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (3)

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (3)

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (3)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (3)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (3)

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (3)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (3)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

