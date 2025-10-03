Куда ветер подует: Розенвалдс критикует Клейнбергса за сумбур его прогрессивности

"Конечно, соболезнования родственникам жертв трагедии в Иманте! И, к сожалению, предупреждение родителям! Предупреждение всем быть осторожнее вблизи поездов! Но первая реакция мэра Риги — запретить и ограничить — не выглядит прогрессивной, а, возможно, это новая форма прогрессивности... Тогда, может, запретить не арендуемые транспортные средства, а поезда, ведь они больше и опаснее? Недалеко то время, когда во всех рижских улицах скорость будет ограничена до 30 км/ч, вместо того чтобы сделать движение быстрее, удобнее и безопаснее.

И последовательная непоследовательность... С одной стороны, в Риге вроде бы делают велодорожки за счет автомобильных полос, но велодорожка внезапно обрывается, и велосипедист или пользователь электросамоката оказывается на непроходимом тротуаре или проезжей части, например, на улицах Сенчу, Дзирнаву или Эрнеста Бирзниека-Упиша. С одной стороны, рижан и работающих в Риге призывают не использовать личный автотранспорт, а с другой — сами создают препятствия для арендуемых самокатов и маломощных электромопедов.

И всё зависит от направления ветра: если народ возмущается пробками, то обращаются к самокатам; если самокаты сталкиваются, то кричат об ограничениях. И так до следующих порывов ветра...", - иронизирует Розенвалдс.