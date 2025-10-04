Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Латвия на первом месте!» совместно с НО хотели закрыть воздушное пространство у Восточной границы. Постоянно.

Редакция PRESS 4 октября, 2025 08:26

Новости Латвии 0 комментариев

Сейм в четверг отклонил предложение депутатов от Национального объединения о постоянном закрытии латвийского воздушного пространства у восточной границы до отдельного решения правительства, но как минимум до завершения военных учений «Запад 2025» в России и Беларуси. Инициативу при голосовании единогласно поддержали депутаты партии "Латвия на первом месте!". 

За проект проголосовали 31 депутат, против — 34, воздержались 23. Депутаты объединения «Латвия на первом месте» стали единственными из парламентариев, поддержавших инициативу НО. 

Руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваевс напомнил в заседании, что воздушное пространство у восточной границы уже закрыто до 8 октября. По его словам, хотя активная фаза учений «Namejs» завершена, армия Латвии находится в повышенной готовности.

«О дальнейших ограничениях воздушного пространства будет принято решение после оценки армии и в координации с Балтийскими государствами», — подчеркнул Шуваевс.

Депутаты, поддержавшие проект, указывали на серию инцидентов последнего времени. Так, 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, 18 сентября на пляже в Варвес-пагасте Вентспилсского края были найдены обломки, предположительно, российского дрона «Герань». 19 сентября три истребителя МиГ-31 без разрешения пересекли эстонскую границу, находясь в её воздушном пространстве 12 минут, после чего Таллин потребовал консультаций НАТО по 4-й статье.

«В такие периоды растёт риск гибридных угроз и разведывательных действий, а также активизируется агрессивная риторика, направленная против восточного фланга НАТО», — заявила депутат Сейма от НО Инāра Мурниеце.

Беспилотники фиксировались и в Скандинавии: 22 сентября из-за неопознанных дронов была закрыта копенгагенская авиагавань, 23 сентября — аэропорт в Осло. В последующие дни дроны неоднократно замечались вблизи датских аэродромов и военных баз.

Сторонники проекта от Национального объединения настаивали, что закрытие воздушного пространства необходимо для усиленного контроля и демонстрации союзникам решимости Латвии защищать свою суверенность.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

