«Латвия на первом месте!» совместно с НО хотели закрыть воздушное пространство у Восточной границы. Постоянно.

За проект проголосовали 31 депутат, против — 34, воздержались 23. Депутаты объединения «Латвия на первом месте» стали единственными из парламентариев, поддержавших инициативу НО.

Руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваевс напомнил в заседании, что воздушное пространство у восточной границы уже закрыто до 8 октября. По его словам, хотя активная фаза учений «Namejs» завершена, армия Латвии находится в повышенной готовности.

«О дальнейших ограничениях воздушного пространства будет принято решение после оценки армии и в координации с Балтийскими государствами», — подчеркнул Шуваевс.

Депутаты, поддержавшие проект, указывали на серию инцидентов последнего времени. Так, 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, 18 сентября на пляже в Варвес-пагасте Вентспилсского края были найдены обломки, предположительно, российского дрона «Герань». 19 сентября три истребителя МиГ-31 без разрешения пересекли эстонскую границу, находясь в её воздушном пространстве 12 минут, после чего Таллин потребовал консультаций НАТО по 4-й статье.

«В такие периоды растёт риск гибридных угроз и разведывательных действий, а также активизируется агрессивная риторика, направленная против восточного фланга НАТО», — заявила депутат Сейма от НО Инāра Мурниеце.

Беспилотники фиксировались и в Скандинавии: 22 сентября из-за неопознанных дронов была закрыта копенгагенская авиагавань, 23 сентября — аэропорт в Осло. В последующие дни дроны неоднократно замечались вблизи датских аэродромов и военных баз.

Сторонники проекта от Национального объединения настаивали, что закрытие воздушного пространства необходимо для усиленного контроля и демонстрации союзникам решимости Латвии защищать свою суверенность.