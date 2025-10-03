Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Куриные блюда с собой – новые рецепты, которые определенно стоит попробовать

Редакция PRESS 3 октября, 2025 15:28

Для настроения 0 комментариев

Современные будни динамичны: работа, учёба, хобби, детские кружки или длительные поездки часто означают, что времени на еду остаётся мало. В такие моменты особенно полезно брать с собой домашнюю еду. Как показало исследование, опубликованное всемирно известным порталом научно-популярных новостей ScienceDaily*, люди, которые проводят больше времени за приготовлением пищи дома и берут эту еду с собой, как правило, питаются здоровее.

Действительно, взятая из дома еда не только экономит деньги и позволяет избежать не самых полезных быстрых решений, но и даёт уверенность в качестве еды. Самостоятельное приготовление пищи – это возможность выбирать более свежие ингредиенты, балансировать пищевую ценность и приспосабливать рецепты под свой вкус.

Популярный латвийский бренд куриного мяса “Ķekava” предлагает три свежие идеи с курицей, которые особенно подойдут на работе, учёбе или в поездке.

Почему курица - отличный выбор для еды навынос? Она богата белком - курица помогает надолго обеспечить чувство сытости и поддерживает здоровье мышц. Она легко усваивается – подходит как детям, так и взрослым, так как не перегружает пищеварительную систему, поэтому после еды не будет ощущения тяжести независимо от того, продолжаете ли вы работать в офисе или долго идете пешком. В курице низкое содержание жира. По сравнению с другими видами мяса, куриное филе содержит меньше жиров, что делает его подходящим выбором для лёгких и сбалансированных блюд. И что немаловажно при быстром темпе жизни – курица универсальна в приготовлении. Курицу можно запекать, тушить, готовить на гриле, добавлять в салаты, рис или бутерброды – она идеально вписывается практически в любой рецепт.

Куриный салат в средиземноморском стиле в банке

Ингредиенты (на 2 порции):

•        200 г куриной грудки, приготовленной на гриле и нарезанной кусочками

•        1 стакан отварных цельнозерновых макарон

•        8–10 помидоров черри, разрезанных пополам

•        ½ огурца, нарезанного кубиками

•        Горсть оливок

•        50 г сыра фета, нарезанного кусочками

•        Горсть свежего шпината

•        Оливковое масло, лимонный сок, соль, перец

Приготовление: выложите салат слоями: на дно – шпинат, затем макароны, овощи, курицу, фету и оливки. Перед употреблением добавьте заправку из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца, встряхните банку – готово!

Пита с курицей и овощами

 

Ингредиенты (на 4 питы):

•        300 г куриной грудки

•        1 паприка

•        ½ красной луковицы

•        1 морковь

•        4 цельнозерновые питы

•        Греческий йогурт или хумус для намазывания

•        Специи: паприка, чесночный порошок, соль, перец

Приготовление: Нарежьте курицу полосками, обжарьте на сковороде со специями до золотистой корочки. Овощи нарежьте тонкими ломтиками. Откройте питы, смажьте йогуртом или хумусом, начините курицей и свежими овощами. Удобно брать с собой и есть как полезный сэндвич.

Миска с курицей и рисом в азиатском стиле в контейнере

Ингредиенты (на 2 порции):

•        250 г куриных окорочков без костей и кожи (филе)

•        2 стакана вареного риса

•        1 морковь, нарезанная полосками

•        1 паприка, нарезанная кусочками

•        Горсть брокколи

•        2 ст. л. соевого соуса

•        1 ст. л. кунжутного масла

•        Семена кунжута для посыпки

Приготовление: нарежьте куриные окорочка на кусочки, обжарьте на сковороде с кунжутным маслом, добавьте соевый соус. Когда мясо будет готово, добавьте овощи и слегка обжарьте их, чтобы сохранить хрустящую корочку. Выложите рис в контейнер, сверху выложите курицу с овощами, посыпьте кунжутом. Рис будет очень вкусным, если разогреть его в микроволновке, но он также будет вкусен и в холодном виде.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

