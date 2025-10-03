Куриные блюда с собой – новые рецепты, которые определенно стоит попробовать

Действительно, взятая из дома еда не только экономит деньги и позволяет избежать не самых полезных быстрых решений, но и даёт уверенность в качестве еды. Самостоятельное приготовление пищи – это возможность выбирать более свежие ингредиенты, балансировать пищевую ценность и приспосабливать рецепты под свой вкус.

Популярный латвийский бренд куриного мяса “Ķekava” предлагает три свежие идеи с курицей, которые особенно подойдут на работе, учёбе или в поездке.

Почему курица - отличный выбор для еды навынос? Она богата белком - курица помогает надолго обеспечить чувство сытости и поддерживает здоровье мышц. Она легко усваивается – подходит как детям, так и взрослым, так как не перегружает пищеварительную систему, поэтому после еды не будет ощущения тяжести независимо от того, продолжаете ли вы работать в офисе или долго идете пешком. В курице низкое содержание жира. По сравнению с другими видами мяса, куриное филе содержит меньше жиров, что делает его подходящим выбором для лёгких и сбалансированных блюд. И что немаловажно при быстром темпе жизни – курица универсальна в приготовлении. Курицу можно запекать, тушить, готовить на гриле, добавлять в салаты, рис или бутерброды – она идеально вписывается практически в любой рецепт.

Куриный салат в средиземноморском стиле в банке

Ингредиенты (на 2 порции):

• 200 г куриной грудки, приготовленной на гриле и нарезанной кусочками

• 1 стакан отварных цельнозерновых макарон

• 8–10 помидоров черри, разрезанных пополам

• ½ огурца, нарезанного кубиками

• Горсть оливок

• 50 г сыра фета, нарезанного кусочками

• Горсть свежего шпината

• Оливковое масло, лимонный сок, соль, перец

Приготовление: выложите салат слоями: на дно – шпинат, затем макароны, овощи, курицу, фету и оливки. Перед употреблением добавьте заправку из оливкового масла, лимонного сока, соли и перца, встряхните банку – готово!

Пита с курицей и овощами

Ингредиенты (на 4 питы):

• 300 г куриной грудки

• 1 паприка

• ½ красной луковицы

• 1 морковь

• 4 цельнозерновые питы

• Греческий йогурт или хумус для намазывания

• Специи: паприка, чесночный порошок, соль, перец

Приготовление: Нарежьте курицу полосками, обжарьте на сковороде со специями до золотистой корочки. Овощи нарежьте тонкими ломтиками. Откройте питы, смажьте йогуртом или хумусом, начините курицей и свежими овощами. Удобно брать с собой и есть как полезный сэндвич.

Миска с курицей и рисом в азиатском стиле в контейнере

Ингредиенты (на 2 порции):

• 250 г куриных окорочков без костей и кожи (филе)

• 2 стакана вареного риса

• 1 морковь, нарезанная полосками

• 1 паприка, нарезанная кусочками

• Горсть брокколи

• 2 ст. л. соевого соуса

• 1 ст. л. кунжутного масла

• Семена кунжута для посыпки

Приготовление: нарежьте куриные окорочка на кусочки, обжарьте на сковороде с кунжутным маслом, добавьте соевый соус. Когда мясо будет готово, добавьте овощи и слегка обжарьте их, чтобы сохранить хрустящую корочку. Выложите рис в контейнер, сверху выложите курицу с овощами, посыпьте кунжутом. Рис будет очень вкусным, если разогреть его в микроволновке, но он также будет вкусен и в холодном виде.