«Ride» наехал на мэра Риги и отказался выполнять распоряжение PTAC

Представитель «Ride» Эдгарс Якобсонс в письме, разосланном медиа, заявил, что заявления мэра не имеют юридического основания:

«У RIDE электровелосипеды класса L1e-A - это самоходнный велосипед, который по закону Латвии отвечает определени велосипеда. Почему его ложно обзывают мопедом?» — спросил он.

Особенно резко Якобсонс отреагировал на намёк Клейнберга, будто позиция «Ride» могла способствовать трагедии:

«Уникальное заявление, полный абсурд. Получается, что следовать закону — это агрессивная позиция! Трагедия может произойти с любым транспортным средством», — заявил владелец компании.

В конце письма Якобсонс потребовал от мэра публичных извинений: «После ложных заявлений, приведших к публичной клевете, репутационным потерям и финансовым убыткам, я ожидаю извинений от господина Клейнберга».

Тем временем Центр защиты прав потребителей (PTAC) подтвердил: «Ride Mobility» ждёт административный штраф за отказ приостановить деятельность по требованию регулятора. По словам директора PTAC Зайги Лиепини, компания ведёт себя безответственно и формально относится к вопросам безопасности.

«В правилах написано, что этими велосипедами можно пользоваться с 18 лет, но проверка возраста не проводится. Это недопустимо», — подчеркнула Лиепиня.

Регулятор готовит решение о наказании, а также создал комиссию по оценке рисков с участием CSDD, полиции и других ведомств.

Руководитель регистрационного департамента CSDD Айвис Озолиньш отметил, что «Ride» использует «дыру в законе»: их техника формально считается велосипедом, хотя фактически ближе к электромопеду. Сейчас готовятся поправки в закон, которые должны ввести дополнительные требования, включая регистрацию.

PTAC подчеркнул, что будет проверять и других операторов микромобильности, чтобы убедиться в соблюдении возрастных и технических правил.

А пока Ride продолжает свободно арендовать свою технику, практически любому желающему, как лично убедился корреспондент press.lv.