«Ride» наехал на мэра Риги и отказался выполнять распоряжение PTAC

tv3.lv 4 октября, 2025 08:14

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Конфликт вокруг электроскутеров «Ride Mobility» в Риге продолжает набирать обороты. После трагедии у станции «Иманта», где 1 октября под поезд попали две девочки на арендованном транспортном средстве от «Ride», мэр столицы Виестурс Клейнбергс  обратился в Центра защиты прав потребителей (PTAC ) с просьбой рассмотреть возможность приостановить деятельность компании. Руководство Ride в ответ обвинило градоначальника в личной неприязни и порче репутации.

Представитель «Ride» Эдгарс Якобсонс в письме, разосланном медиа, заявил, что заявления мэра не имеют юридического основания:

«У RIDE электровелосипеды класса L1e-A  - это самоходнный велосипед, который по закону Латвии отвечает определени велосипеда. Почему его ложно обзывают мопедом?» — спросил он.

Особенно резко Якобсонс отреагировал на намёк Клейнберга, будто позиция «Ride» могла способствовать трагедии:

«Уникальное заявление, полный абсурд. Получается, что следовать закону — это агрессивная позиция! Трагедия может произойти с любым транспортным средством», — заявил владелец компании.

В конце письма Якобсонс потребовал от мэра публичных извинений: «После ложных заявлений, приведших к публичной клевете, репутационным потерям и финансовым убыткам, я ожидаю извинений от господина Клейнберга».

Тем временем Центр защиты прав потребителей (PTAC) подтвердил: «Ride Mobility» ждёт административный штраф за отказ приостановить деятельность по требованию регулятора. По словам директора PTAC Зайги Лиепини, компания ведёт себя безответственно и формально относится к вопросам безопасности.

«В правилах написано, что этими велосипедами можно пользоваться с 18 лет, но проверка возраста не проводится. Это недопустимо», — подчеркнула Лиепиня.
Регулятор готовит решение о наказании, а также создал комиссию по оценке рисков с участием CSDD, полиции и других ведомств.

Руководитель регистрационного департамента CSDD Айвис Озолиньш отметил, что «Ride» использует «дыру в законе»: их техника формально считается велосипедом, хотя фактически ближе к электромопеду. Сейчас готовятся поправки в закон, которые должны ввести дополнительные требования, включая регистрацию.

PTAC подчеркнул, что будет проверять и других операторов микромобильности, чтобы убедиться в соблюдении возрастных и технических правил.

А пока Ride продолжает свободно арендовать свою технику, практически любому желающему, как лично убедился корреспондент press.lv. 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

