В Латвии готовятся ужесточить правила въезда и пребывания для граждан третьих стран

© Lsm.lv 4 октября, 2025 10:15

Важно 0 комментариев

В Латвии растет число граждан третьих стран, которые приезжают работать и учиться. По данным МВД, в 2024 году право на трудоустройство получили почти 20 тысяч человек, а около 7000 прибыли на учебу. Однако вместе с этим увеличивается риск нелегальной занятости и злоупотреблений.

По словам Государственной трудовой инспекции, больше всего приглашенных иностранцев трудоустроены в строительстве. «В сфере гостеприимства и проживания было больше задержанных незарегистрированных работников. В строительстве они в основном легализованы», – отметил инспектор Ренарс Лусис.

Указывая на эти и другие риски, МВД разработало ряд предложений для усиления контроля за соблюдением закона.

«Каждое из этих предложений направлено на сокращение числа тех, кто приезжает с неподлинными целями. Под видом учебы, скажем, работать нелегально или просто попасть в Европейский союз. И поэтому, конечно, есть риски безопасности, риски теневой экономики, риски нелегальной занятости, на которые мы обращаем внимание».– пояснил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов.

Среди предложений министерства: усилить контроль за уровнем английского языка студентов, проверить материальное обеспечение и запретить студентам (кроме докторантов) приглашать членов семьи. Также планируется пересмотреть порядок приглашения иностранцев на простые работы.

Часть идей вызвала возражения. Министерство культуры назвало дискриминационными предложения об обязательных депозитах для студентов и ограничении на приезд семей. Однако МВД намерено их продвигать.

Государственная трудовая инспекция поддержала инициативу и сообщила, что в ближайшие годы утроит количество проверок совместно с Погранслужбой.

По данным Департамента гражданства и миграции, по состоянию на июль 2025 года, среди граждан третьих стран, получивших разрешения на проживание в Латвии в первом полугодии 2025 года, наиболее многочисленными группами стали выходцы из России — почти 10 тысяч человек. За ними следуют Индия (около 5700), Узбекистан (более 4200) и Беларусь (свыше 2300). Значительное присутствие имеют также Вьетнам (643), Таджикистан (664), Турция (880), Шри-Ланка (934), Азербайджан (749) и Казахстан (около 550). Именно эти страны формируют первую десятку по числу своих граждан среди обладателей латвийских видов на жительство.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать