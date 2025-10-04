В Латвии готовятся ужесточить правила въезда и пребывания для граждан третьих стран

По словам Государственной трудовой инспекции, больше всего приглашенных иностранцев трудоустроены в строительстве. «В сфере гостеприимства и проживания было больше задержанных незарегистрированных работников. В строительстве они в основном легализованы», – отметил инспектор Ренарс Лусис.

Указывая на эти и другие риски, МВД разработало ряд предложений для усиления контроля за соблюдением закона.

«Каждое из этих предложений направлено на сокращение числа тех, кто приезжает с неподлинными целями. Под видом учебы, скажем, работать нелегально или просто попасть в Европейский союз. И поэтому, конечно, есть риски безопасности, риски теневой экономики, риски нелегальной занятости, на которые мы обращаем внимание».– пояснил госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов.

Среди предложений министерства: усилить контроль за уровнем английского языка студентов, проверить материальное обеспечение и запретить студентам (кроме докторантов) приглашать членов семьи. Также планируется пересмотреть порядок приглашения иностранцев на простые работы.

Часть идей вызвала возражения. Министерство культуры назвало дискриминационными предложения об обязательных депозитах для студентов и ограничении на приезд семей. Однако МВД намерено их продвигать.

Государственная трудовая инспекция поддержала инициативу и сообщила, что в ближайшие годы утроит количество проверок совместно с Погранслужбой.

По данным Департамента гражданства и миграции, по состоянию на июль 2025 года, среди граждан третьих стран, получивших разрешения на проживание в Латвии в первом полугодии 2025 года, наиболее многочисленными группами стали выходцы из России — почти 10 тысяч человек. За ними следуют Индия (около 5700), Узбекистан (более 4200) и Беларусь (свыше 2300). Значительное присутствие имеют также Вьетнам (643), Таджикистан (664), Турция (880), Шри-Ланка (934), Азербайджан (749) и Казахстан (около 550). Именно эти страны формируют первую десятку по числу своих граждан среди обладателей латвийских видов на жительство.