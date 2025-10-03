Костер из мусора может обойтись в 2800 евро — Госслужба среды напоминает

Ведомство подчеркивает, что подобные действия вредят окружающей среде, угрожают здоровью людей и караются административно. Запрет распространяется не только на пластик и бытовой мусор, но и на обработанную древесину и мебельные отходы.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Айи Ялинской, за неправильное обращение с отходами, включая их сжигание, физическим лицам грозит штраф до 1000 евро, а юридическим — до 2800 евро.

«При сжигании пластика, шин, масел и других нефтепродуктов в воздух попадают канцерогенные вещества и тяжелые металлы. Они накапливаются в почве, воде и организмах, создавая долгосрочные риски для здоровья», — отметил директор Рижской региональной инспекции VVD Калвис Авотиньш.

Он подчеркнул, что такие соединения могут сохраняться в среде десятилетиями. Поэтому отходы должны утилизироваться только в соответствии с законом, чтобы люди не жили в загрязненной среде.

Ведомство предупреждает: при низкой температуре мусор не сгорает полностью и образуются токсичные соединения. Среди наиболее опасных — диоксин, который не разрушается в природе, способен вызывать рак, аллергии и поражать эндокринную и репродуктивную системы.

Кроме того, использование печи или котла не по назначению ведет к поломке оборудования и повышает риск пожара. «Температура горения пластика и ПЭТ-тары значительно выше расчётной, в результате образуется сажа и неконтролируемое пламя», — указали в VVD.

Жителей призывают сдавать отходы только лицензированным операторам, чтобы снизить загрязнение и защитить здоровье общества. Контроль за бытовыми отходами осуществляют муниципалитеты. О незаконном сжигании можно сообщать в самоуправленческую полицию. Если нарушение происходит на территории предприятия, звонить следует в VVD по телефону 26 33 88 00 или направить приложение через приложение «Vides SOS».