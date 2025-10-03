Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Костер из мусора может обойтись в 2800 евро — Госслужба среды напоминает

Редакция PRESS 3 октября, 2025 20:32

Новости Латвии 0 комментариев

Государственная служба среды (VVD) напоминает, что сжигание бытовых отходов в печи или костре строго запрещено, опасно и влечет наказание.

Ведомство подчеркивает, что подобные действия вредят окружающей среде, угрожают здоровью людей и караются административно. Запрет распространяется не только на пластик и бытовой мусор, но и на обработанную древесину и мебельные отходы.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Айи Ялинской, за неправильное обращение с отходами, включая их сжигание, физическим лицам грозит штраф до 1000 евро, а юридическим — до 2800 евро.

«При сжигании пластика, шин, масел и других нефтепродуктов в воздух попадают канцерогенные вещества и тяжелые металлы. Они накапливаются в почве, воде и организмах, создавая долгосрочные риски для здоровья», — отметил директор Рижской региональной инспекции VVD Калвис Авотиньш.
Он подчеркнул, что такие соединения могут сохраняться в среде десятилетиями. Поэтому отходы должны утилизироваться только в соответствии с законом, чтобы люди не жили в загрязненной среде.

Ведомство предупреждает: при низкой температуре мусор не сгорает полностью и образуются токсичные соединения. Среди наиболее опасных — диоксин, который не разрушается в природе, способен вызывать рак, аллергии и поражать эндокринную и репродуктивную системы.

Кроме того, использование печи или котла не по назначению ведет к поломке оборудования и повышает риск пожара. «Температура горения пластика и ПЭТ-тары значительно выше расчётной, в результате образуется сажа и неконтролируемое пламя», — указали в VVD.

Жителей призывают сдавать отходы только лицензированным операторам, чтобы снизить загрязнение и защитить здоровье общества. Контроль за бытовыми отходами осуществляют муниципалитеты. О незаконном сжигании можно сообщать в самоуправленческую полицию. Если нарушение происходит на территории предприятия, звонить следует в VVD по телефону 26 33 88 00 или направить приложение через приложение «Vides SOS».

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

