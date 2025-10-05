Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Минздрав: дешевле оплатить гостиницу будущей маме, чем содержать пустое отделение (1)

© Lsm.lv 5 октября, 2025 09:22

Важно 1 комментариев

Государству было бы выгоднее оплачивать беременным женщинам 5 дней проживания в гостинице при ближайшей больнице или поблизости, чем содержать родильное отделение в таком месте, где мало рожают. До такого решения додумались в Минздраве, сообщает Латвийское радио.

 На следующей неделе министерство планирует обнародовать доклад об изменениях в больничной сети, и ведомство при этом подчёркивает, что цель реформ состоит в повышении качества услуг. По его заявлению, неправильно думать, будто население останется без услуг.

Минздрав пообещал, что больниц не станет меньше. Вместо пяти нынешних уровней больниц будет всего три. Это означает, что не везде сохранятся отделения неотложной помощи, но планируется, что везде будут круглосуточно дежурить врачи. В соответствии с замыслами Минздрава, в стране сократится число родильных, педиатрических, хирургических и травматологических отделений.

В Латвии есть несколько родильных отделений, где роды бывают не каждый день. Там есть трудности с обеспечением персоналом, так что есть и опасения по поводу качества услуг. Представитель Минздрава Санита Янка успокаивает, что услуги всё же будут, решения возможны: "Государству выгоднее на 4-5 дней оплатить гостиницу при больнице. Если мы как государство какое-то отделение закрываем, то мы обязаны населению обеспечить услугу, перенаправить в ближайшие больницы. По сути, беременность - не болезнь. Просто есть момент, чтобы снять риск, что будет трудно поехать или не будет транспорта".

Примеры, по её словам, есть в Скандинавии, и, скорее всего, под гостиницу можно отвести несколько палат в ближайшей больнице или обеспечить ночлег в городе. Но пока это только идея. По словам Янки, Минздрав может поискать решения совместно с Минблагом. 

Хотя в докладе, о котором говорилось выше, конкретные больницы не названы, медучреждения очень скоро поймут, какова их дальнейшая судьба, исходя из установленных критериев. В больничных коллективах уже волнуются по этому поводу.

"Есть ощущение, что этот план, о котором все теперь говорят, и, надо сказать, уже накипело, что он вообще не имел никакой сцепки с Минобороны и Национальными вооружёнными силами", - высказался на этот счёт глава объединения Балвской и Гулбенской больниц Маргерс Зейтманис.

Он за кулисами слышал, что больницу в Балви могут переделать в учреждение, оказывающее услуги по уходу, вместо неотложной помощи. Уже в 2023 году министерство собиралось прекратить оплачивать услуги родов не только в Балви, но и в Добеле, мотивируя тем, что в этих местах мало потенциальных рожениц. 

Мэр Добеле Андрей Спридзанс (СЗК) в свою очередь волнуется по поводу того, что уровень Добельской больницы может измениться - его беспокоит, как будет обеспечиваться помощь при травмах: "У нас всё же очень много предприятий, работающих в три смены, всякие происшествия могут быть. И, конечно, если эта помощь имеется поблизости, она приходит быстрее и по мере надобности".

Во вторник должны состояться переговоры Союза самоуправлений Латвии с представителями Минздрава. В министерстве, однако же, успокаивают, что без услуг никто не останется - если, например, в каком-то месте хирургического отделения больше не будет, то будут оказывать амбулаторные услуги.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 3 часа назад
Рига: бездомных сосчитают ночью
Sfera.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 7 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (1)

Важно 20:52

Важно 1 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (1)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 1 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (1)

Важно 20:37

Важно 1 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать