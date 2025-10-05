На следующей неделе министерство планирует обнародовать доклад об изменениях в больничной сети, и ведомство при этом подчёркивает, что цель реформ состоит в повышении качества услуг. По его заявлению, неправильно думать, будто население останется без услуг.

Минздрав пообещал, что больниц не станет меньше. Вместо пяти нынешних уровней больниц будет всего три. Это означает, что не везде сохранятся отделения неотложной помощи, но планируется, что везде будут круглосуточно дежурить врачи. В соответствии с замыслами Минздрава, в стране сократится число родильных, педиатрических, хирургических и травматологических отделений.

В Латвии есть несколько родильных отделений, где роды бывают не каждый день. Там есть трудности с обеспечением персоналом, так что есть и опасения по поводу качества услуг. Представитель Минздрава Санита Янка успокаивает, что услуги всё же будут, решения возможны: "Государству выгоднее на 4-5 дней оплатить гостиницу при больнице. Если мы как государство какое-то отделение закрываем, то мы обязаны населению обеспечить услугу, перенаправить в ближайшие больницы. По сути, беременность - не болезнь. Просто есть момент, чтобы снять риск, что будет трудно поехать или не будет транспорта".

Примеры, по её словам, есть в Скандинавии, и, скорее всего, под гостиницу можно отвести несколько палат в ближайшей больнице или обеспечить ночлег в городе. Но пока это только идея. По словам Янки, Минздрав может поискать решения совместно с Минблагом.

Хотя в докладе, о котором говорилось выше, конкретные больницы не названы, медучреждения очень скоро поймут, какова их дальнейшая судьба, исходя из установленных критериев. В больничных коллективах уже волнуются по этому поводу.

"Есть ощущение, что этот план, о котором все теперь говорят, и, надо сказать, уже накипело, что он вообще не имел никакой сцепки с Минобороны и Национальными вооружёнными силами", - высказался на этот счёт глава объединения Балвской и Гулбенской больниц Маргерс Зейтманис.

Он за кулисами слышал, что больницу в Балви могут переделать в учреждение, оказывающее услуги по уходу, вместо неотложной помощи. Уже в 2023 году министерство собиралось прекратить оплачивать услуги родов не только в Балви, но и в Добеле, мотивируя тем, что в этих местах мало потенциальных рожениц.

Мэр Добеле Андрей Спридзанс (СЗК) в свою очередь волнуется по поводу того, что уровень Добельской больницы может измениться - его беспокоит, как будет обеспечиваться помощь при травмах: "У нас всё же очень много предприятий, работающих в три смены, всякие происшествия могут быть. И, конечно, если эта помощь имеется поблизости, она приходит быстрее и по мере надобности".

Во вторник должны состояться переговоры Союза самоуправлений Латвии с представителями Минздрава. В министерстве, однако же, успокаивают, что без услуг никто не останется - если, например, в каком-то месте хирургического отделения больше не будет, то будут оказывать амбулаторные услуги.