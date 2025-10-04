В качестве представителя инициативы указан Екабс Паулс Акерманис. Он хочет добиться, чтобы сделали обязательной проверку идентичности пользователей с помощью верификации по eID-карте или по паспорту. По мнению Акерманиса, соответствующие технические решения в мобильных приложениях должны внедрить предприятия, оказывающие услуги проката средств индивидуальной мобильности.

Наряду с этим нужно установить ответственность для предприятий, если они не проверяют возраст пользователя или допускают обход системы, а также предусмотреть наказания для пользователей, которые сознательно регистрируются с чужими данными, чтобы обойти возрастные ограничения.

Таким образом, считает Акерманис, сократится число ДТП с участием несовершеннолетних, будет меньше случаев травм и гибели, люди будут более уверены в том, что эти услуги регулируются и контролируются, а родители - в том, что их дети не смогут воспользоваться самокатами без разрешения.

Наряду с этим, по мнению автора инициативы, поставщики услуг в результате будут вынуждены думать о безопасности, а не только о прибыли, а заодно и государство покажет, что безопасность людей ценится выше, чем денежные интересы.

Тем временем, как сообщает агентство LETA, оператор электросамокатов Bolt в качестве пилотного проекта уже ввёл многоступенчатую проверку возраста. Представитель предприятия Роналдс Аболс пообещал, что с помощью этой функции будут проверять и возраст тех, кто уже является клиентом Bolt. Кроме того, он сообщил о том, что у электросамокатов Bolt имеется датчик, который распознаёт, если на самокате едут два человека, и предупреждает о неосторожном пользовании СИМ.