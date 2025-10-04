Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Идёт сбор подписей за запрет проката электросамокатов несовершеннолетним (1)

© LETA 4 октября, 2025 13:13

Новости Латвии 1 комментариев

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за то, чтобы электросамокатами общего пользования могли пользоваться только лица, достигшие 18-летнего возраста.

В качестве представителя инициативы указан Екабс Паулс Акерманис. Он хочет добиться, чтобы сделали обязательной проверку идентичности пользователей с помощью верификации по eID-карте или по паспорту. По мнению Акерманиса, соответствующие технические решения в мобильных приложениях должны внедрить предприятия, оказывающие услуги проката средств индивидуальной мобильности.

Наряду с этим нужно установить ответственность для предприятий, если они не проверяют возраст пользователя или допускают обход системы, а также предусмотреть наказания для пользователей, которые сознательно регистрируются с чужими данными, чтобы обойти возрастные ограничения.

Таким образом, считает Акерманис, сократится число ДТП с участием несовершеннолетних, будет меньше случаев травм и гибели, люди будут более уверены в том, что эти услуги регулируются и контролируются, а родители - в том, что их дети не смогут воспользоваться самокатами без разрешения.

Наряду с этим, по мнению автора инициативы, поставщики услуг в результате будут вынуждены думать о безопасности, а не только о прибыли, а заодно и государство покажет, что безопасность людей ценится выше, чем денежные интересы.

Тем временем, как сообщает агентство LETA, оператор электросамокатов Bolt в качестве пилотного проекта уже ввёл многоступенчатую проверку возраста. Представитель предприятия Роналдс Аболс пообещал, что с помощью этой функции будут проверять и возраст тех, кто уже является клиентом Bolt. Кроме того, он сообщил о том, что у электросамокатов Bolt имеется датчик, который распознаёт, если на самокате едут два человека, и предупреждает о неосторожном пользовании СИМ.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

