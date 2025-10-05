Новый роман Проханова о президенте РФ, практикующем омоложение кровью девственниц, изъяли

«Раз в месяц Леонид Троевидов омолаживался, полностью менял кровь. Из Пекина ему присылали фарфоровую вазу с розовыми пиявками. Этих пиявок насыщали кровью китайских девственниц. Пиявки присасывались к его телу, пили его утомленную кровь, вливая взамен девственную свежесть. Укусы розовых пиявок были нежные, как поцелуи», — описал Проханов особенности главы российского государства. 2 октября роман пропал с сайта «Читай-города», а на маркетплейсе Ozon указано, что физические экземпляры книги закончились.

Герой произведения — Михаил Лемнер — мифологизированный персонаж русской истории, авантюрист и бунтарь, в котором сочетаются черты исторических и современных архетипов. В медиарекламе роман позиционируется как почти «биографический» или аллегорический с намёком на Евгения Пригожина: герой иногда прямо и косвенно сравнивается с создателем ЧВК «Вагнер».

Сам Проханов комментирует, что в образе Пригожина есть «стихия русских безумных смутьянов», а также имеются отсылки к фигурам как Пугачёв, Разин, генерал Власов.

В интервью Проханов говорит, что он сам — один из первых, кто «бил в колокол» о Пригожине, и воспринимает «Лемнер» как предвидение и художественную реконструкцию сил, которые, по его мнению, действуют в российской истории. Издана книга в серии «Русская Реконкиста», редактором которой является Захар Прилепин.

Презентацию «Лемнера», которая должна была пройти в Московском доме книги 29 сентября, сняли с афиши. Сам Проханов прокомментировал отмену мероприятия, заявив, что это сделали «перепуганные собственники». Но вскоре он удалил свой пост. Позже в канале МДК отмену презентации объяснили тем, что ее проведение могло спровоцировать «третьи лица» на совершение преступлений в отношении автора и читателей.

«Проханов был уверен, что уж ему-то рассуждать на подобные темы можно невозбранно. Однако презентации отменяют. Мы все — и „либералы“, и „патриоты“ — плывем в одной цензурной лодке», — написала литературный критик Галина Юзефович.