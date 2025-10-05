«И выходной раз в четыре года!» В сети охают и ахают по поводу очередной вакансии

"Сегодня позвонил потенциальный работодатель, всё замечательно, опыт есть, образование тоже, а потом он спросил, могу ли я быть доступна для работы 365 дней в году 24/7. Ненормально. Нездорово", - жалуется она.

Кто-то удивляется и возмущается, советует послать такого работодателя на "три весёлых буквы", но есть и те, кто считает ситуацию вполне нормальной.

- Что это за работа? Разведслужба? Полиция безопасности? Секретное агентство?

- У бизнеса тоже есть воскресенья. Ну, вряд ли, может быть, это что-то особенное. Торговля оружием, наркотиками, людьми... Бизнес с капустой или тракторами можно вести без особой спешки.

- Это уже похоже на ограниченное женское мышление. Интернет-порталы - это тоже бизнес. Может быть, для santa.lv приемлемо, что по воскресеньям портал не работает... Ах, ошибка... Ну, ничего... Нельзя ведь работников в выходной беспокоить... так, что ли? Может быть, тогда и булочки в ночь на воскресенье давайте печь не будем?

- Простой встречный вопрос - покажи банковский счёт предприятия. Мне надо знать, в состоянии ли ты платить сверхурочные за работу 365/24/7.

- Сама ведь заявление подала... Что именно в этом ненормального или нездорового? Быть доступным не означает, что работать придётся всё время, если платят адекватно за то, что ты доступна, не вижу проблем.

- Видимо, он Закон о труде никогда не читал.

- Только спросил, работать не заставил же. Может, это тестовый вопрос - просто игнорируйте, если хочется эту работу.

- Так и есть с этими частными ассистентами, чем ближе к рабству можно, так они и требуют, я видела такие вакансии.

- Предложение соответствует заключению. За сколько евро ты готова провести год в тюрьме?

- Раз в четыре года будет один день, когда расслабиться, не худший вариант.

- А может, он мусульманин и ищет жену?

- Я именно так удалённо работаю в Швеции. Конечно, если есть желание нажраться, работодателя предупреждаю, что день-два буду недоступен, но даже в отпуск в поездки надо брать с собой ноут и считаться с тем, что придётся поработать.

- Ха-ха, мне случилось у своего руководителя при аналогичном тексте задать вопрос, знает ли он, что в Латвии барщина отменена. Кстати, я там больше не работаю, а он больше не руководитель.

- Да просто скажи - нет, конечно! Что там нездорового? Может, он ментальное здоровье проверяет. Разве что он террорист, который ищет фанатиков, чтобы обвешивались динамитом. Если да, нафиг такую работу.

- В трудовой договор они тоже собирались это вписать? Скорее, тебя просто таким способом вежливо отшили.

- Да, это ненормально... И если работодателя не заботит психологическое здоровье работника - с такого места работы надо бежать.

- Если такие требования, сколько же они платят? Если миллионы евро, то 24/7 может быть приемлемо.