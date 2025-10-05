Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«И выходной раз в четыре года!» В сети охают и ахают по поводу очередной вакансии

Редакция PRESS 5 октября, 2025 09:01

Важно 0 комментариев

Scapix/Scott Griessel

Соискательница работы пишет на платформе "Х", что ей предложили занять должность ассистента руководителя на частном предприятии, но потребовали, как она утверждает, быть доступной для работы (а не быть на связи) круглый год без выходных, причём круглосуточно. Это предложение она назвала "ненормальным".

"Сегодня позвонил потенциальный работодатель, всё замечательно, опыт есть, образование тоже, а потом он спросил, могу ли я быть доступна для работы 365 дней в году 24/7. Ненормально. Нездорово", - жалуется она.

Кто-то удивляется и возмущается, советует послать такого работодателя на "три весёлых буквы", но есть и те, кто считает ситуацию вполне нормальной.

- Что это за работа? Разведслужба? Полиция безопасности? Секретное агентство?

- У бизнеса тоже есть воскресенья. Ну, вряд ли, может быть, это что-то особенное. Торговля оружием, наркотиками, людьми... Бизнес с капустой или тракторами можно вести без особой спешки.

- Это уже похоже на ограниченное женское мышление. Интернет-порталы - это тоже бизнес. Может быть, для santa.lv приемлемо, что по воскресеньям портал не работает... Ах, ошибка... Ну, ничего... Нельзя ведь работников в выходной беспокоить... так, что ли? Может быть, тогда и булочки в ночь на воскресенье давайте печь не будем?

- Простой встречный вопрос - покажи банковский счёт предприятия. Мне надо знать, в состоянии ли ты платить сверхурочные за работу 365/24/7.

- Сама ведь заявление подала... Что именно в этом ненормального или нездорового? Быть доступным не означает, что работать придётся всё время, если платят адекватно за то, что ты доступна, не вижу проблем.

- Видимо, он Закон о труде никогда не читал.

- Только спросил, работать не заставил же. Может, это тестовый вопрос - просто игнорируйте, если хочется эту работу.

- Так и есть с этими частными ассистентами, чем ближе к рабству можно, так они и требуют, я видела такие вакансии.

- Предложение соответствует заключению. За сколько евро ты готова провести год в тюрьме?

- Раз в четыре года будет один день, когда расслабиться, не худший вариант.

- А может, он мусульманин и ищет жену?

- Я именно так удалённо работаю в Швеции. Конечно, если есть желание нажраться, работодателя предупреждаю, что день-два буду недоступен, но даже в отпуск в поездки надо брать с собой ноут и считаться с тем, что придётся поработать.

- Ха-ха, мне случилось у своего руководителя при аналогичном тексте задать вопрос, знает ли он, что в Латвии барщина отменена. Кстати, я там больше не работаю, а он больше не руководитель.

- Да просто скажи - нет, конечно! Что там нездорового? Может, он ментальное здоровье проверяет. Разве что он террорист, который ищет фанатиков, чтобы обвешивались динамитом. Если да, нафиг такую работу.

- В трудовой договор они тоже собирались это вписать? Скорее, тебя просто таким способом вежливо отшили.

- Да, это ненормально... И если работодателя не заботит психологическое здоровье работника - с такого места работы надо бежать.

- Если такие требования, сколько же они платят? Если миллионы евро, то 24/7 может быть приемлемо.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:50 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать