Израиль услышал Трампа и сворачивает боевые действия в Газе

Это решение последовало за публичным призывом президент Трампа прекратить бомбардировки сектора Газа после того, как ХАМАС сообщил о принятии некоторых пунктов подготовленного США регионального мирного плана.

Группировка, признанная террористической в США и ЕС, пообещала вернуть Израилю заложников, живых и мёртвых, но пока не подтвердила других ключевых требований Трампа - в частности, о своем разоружении и уходе из анклава.

Тем не менее сам Трамп написал, что расценивает сигналы ХАМАС как готовность к прочному миру.

Поддержку плану американского лидера выразили ведущие европейские и арабские страны. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал "все стороны воспользоваться возможностью положить конец трагическому конфликту в Газе", а президент Франции Макрон отметил, что "освобождение заложников и прекращение огня в Газе находятся теперь в пределах досягаемости". План целиком одобрили в Израиле, пообещав в случае его срыва хамасовцами завершить начатые операции в секторе Газа военным путем.

Несмотря на позитивные сигналы очевидно, что перспектива мира остается хрупкой, так как сторонам предстоит согласовывать едва ли не половину половину не принятых пока ХАМАС пунктов. Переговоры стартуют в ближайшее время.