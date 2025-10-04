Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Израиль услышал Трампа и сворачивает боевые действия в Газе

Euronews 4 октября, 2025 14:20

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп считает, что ХАМАС готов к миру. Группировка приняла около половины из 20 пунктов мирного плана американского лидера.
Израильское военное командование распорядилось прекратить наступление на город Газу и перейти к чисто оборонительным действиям, сообщают СМИ Израиля.

Это решение последовало за публичным призывом президент Трампа прекратить бомбардировки сектора Газа после того, как ХАМАС сообщил о принятии некоторых пунктов подготовленного США регионального мирного плана.

Группировка, признанная террористической в США и ЕС, пообещала вернуть Израилю заложников, живых и мёртвых, но пока не подтвердила других ключевых требований Трампа - в частности, о своем разоружении и уходе из анклава.

Тем не менее сам Трамп написал, что расценивает сигналы ХАМАС как готовность к прочному миру.

Поддержку плану американского лидера выразили ведущие европейские и арабские страны. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал "все стороны воспользоваться возможностью положить конец трагическому конфликту в Газе", а президент Франции Макрон отметил, что "освобождение заложников и прекращение огня в Газе находятся теперь в пределах досягаемости". План целиком одобрили в Израиле, пообещав в случае его срыва хамасовцами завершить начатые операции в секторе Газа военным путем.

Несмотря на позитивные сигналы очевидно, что перспектива мира остается хрупкой, так как сторонам предстоит согласовывать едва ли не половину половину не принятых пока ХАМАС пунктов. Переговоры стартуют в ближайшее время.

 

 

Обновлено: 20:50 21.10.2025
«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

