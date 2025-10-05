«Чувствуется опыт проедания денег горожан»: Чекушин — о новой закупке Рижской думы

"140 000 евро (без НДС) Рига собирается тратить в год на кофе-брейки и обеды для своих мероприятий.

Такую закупку поместила в электронную систему центральная администрация города Риги.

Документ основательный. Чувствуется опыт проедания денег горожан.

Так, например, для данного сервиса обязательно наличие шеф-повара с 3-м уровнем квалификации и опытом за последние 3 года. Зелёная повестка - наше всё, поэтому применяются и экологические критерии. Поставщик должен обеспечить ≥ 20 % зерновых продуктов органического происхождения (BIO), а ≥ 45 % мясных продуктов - сертифицированные по Латвийской национальной схеме качества пищевых продуктов.

Сезонные фрукты и овощи - обязательное условие.

В спецификации предусмотрены алкогольные позиции (простые вина и игристые). Ну как же не выпить за здоровье горожан? Всё-таки, они оплачивают этот банкет! И правила на ограничение потребления только для них.

К слову, максимальная стоимость питания в школах, включающая один прием пищи – обед, составляет 3,09 евро. Софинансирование муниципалитета составляет 1,47 евро, остальную сумму покрывает родитель. Нехитрая калькуляция говорит, что 145 000 - это примерно 98 639 обедов в год.

Что тут скажешь? Приятного аппетита".