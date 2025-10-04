Дождливое воскресенье: местами возможны грозы, а дожди — почти везде

После полудня местами в западных районах возможны сильные ливни и грозы.

Будет дуть южный и юго-восточный ветер, он достигнет скорости 4-9 м/с, в Курземе и на побережье - порывами до 15-17 м/с.

Воздух днём прогреется до +9-14 градусов.

Ночью в Латвию с запада придёт зона дождя, которая за ночь продвинется к востоку, а в ночные часы осадки ожидаются преимущественно в Курземе. Местами дожди могут сопровождаться раскатами грома. Будет дуть юго-восточный и южный ветер, от слабого до умеренного, вблизи побережья - порывистый. Минимальная температура воздуха - не ниже +4-9 градусов.

Зона осадков достигнет Риги лишь под утро, однако облака закроют небо почти на всю ночь. Температура воздуха в столице снизится до +8-9 градусов, будет дуть юго-восточный и южный ветер, от слабого до умеренного.

В воскресенье в столице будет пасмурно, время от времени пройдут дожди. Днём потеплеет до +14 градусов.