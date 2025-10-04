В Риге ищут четырёх директоров школ; чем прежние не устраивали?

Директоров ищут для Рижской 47-й основной школы, эстонской основной школы, Плявниекской основной школы и Юглской средней школы.

Претенденты должны иметь высшее образование, не менее трёх лет педагогического стажа, не менее двух лет опыта в работе по руководству образованием.

Кроме этого, будущие директора школ должны иметь знания госязыка на высшем уровне и знания хотя бы одного из официальных языков ЕС в объёме, необходимом для ведения профессиональной деятельности.

Ещё у претендентов должны быть знания по вопросам управления качеством образования, финансирования и планирования бюджета учреждений, знания нормативных актов, регламентирующих деятельность учебных заведений, приоритетов развития государственного и муниципального образования.

От претендентов требуют навыков руководящей работы, способности мотивировать работников и работать в команде, хороших навыков общения, сотрудничества и презентации, умения публично выражать своё мнение и мнение учреждения.

И, наконец, участники конкурса должны иметь хорошие навыки в работе с ИКТ.

Заявления должны быть поданы до 20 октября.

Какие зарплаты предлагает самоуправление:

- в Рижской 47-й основной школе - 2683 евро

- в эстонской основной школе - 2230 евро

- в Плявниекской основной школе - 2708 евро

- в Юглской средней школе - 3502 евро.