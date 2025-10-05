Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Херманис о Стамбульской конвенции: обнаружилась интересная взаимосвязь (1)

Редакция PRESS 5 октября, 2025 09:35

Мнения 1 комментариев

Режиссёр и активный сетевой комментатор актуальных событий Алвис Херманис опубликовал твит, в котором он делится своими размышлениями по поводу Стамбульской конвенции и её защитников.

Что же такого интересного он написал? 

"Я не читал Стамбульской конвенции и не особо углублялся в неё, но нельзя не заметить, что самые ярые бойцы за неё - люди и организации, точно так же яро защищающие самую большую угрозу и причину насилия по отношению к женщинам в Западной Европе - массовый приток мигрантов из варварских стран. Это доказывает, что не безопасность женщин там кого-то интересует, а что-то другое. Интересно, что?"

Большинство комментаторов, включая публициста Элиту Вейдемане, сходятся на том, что это денежный вопрос. Некоторые пользуются случаем, чтобы "уколоть" автора за его признание в том, что он "не читал, но осуждает".

- В Латвии это только и исключительно денежный вопрос. У ряда организаций имеются гигантские потоки денег на это, вот и всё.

- Видно, что не углублялся! Точно так же, как ты и женщинам не веришь!

- Насколько абсурдный факт: это негосударственные организации, но живут только на средства, выделенные государством. Государство буквально содержит этих крайне левых пижонов.

- Очень интересно от режиссёра услышать "книгу не читал, но мнение имею".

- А разве какой-нибудь нормальный человек был на пикете у Сейма, протестовал против отмены Стамбульской конвенции? Не был. Были только всяческие квиры или как они там называются. Вывод: Стамбульская конвенция на самом деле - против классической западной культуры, в заголовке прикрывается борьбой с насилием!

- Мне вот понравилось интервью на LR1 с одной из женских НГО: теперь, когда есть Стамбульская конвенция, насильники её чтут и так много "не бьют"!

- А больше всего за отмену - те, кому близки классически русские ценности, где битьё жён - легальное.

- Стамбульскую конвенцию поддерживают ментальные фрики.

- Мы уже видели, как этот сценарий разыгрывают в других европейских странах. У нас всё с опозданием, а мудрости, чтобы учиться на чужих ошибках, не хватает. Хорошо, что большинство в обществе уже охватывает совокупность событий в общих чертах, но как добиться, чтобы был изменён политический курс в Сейме?

- Самое странное, что всё это организуют женщины (процентуально - большинство). Чтобы из-за мигрантов возникли проблемы у других женщин. Какой-то дурацкий парадокс...

- Может, давай сперва прочитай и углубись?

- У группы Abba была такая классная песня - Money money.

 

 

Комментарии (1)
