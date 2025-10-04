Про людей, животных и нелюдей: премьеры на все вкусы. Киноафиша Риги 3-9 октября

"13 дней, 13 ночей» (12+) (13 days, 13 nights)

Режиссер - Мартен Бурбулон. В ролях: Рошди Зем, Лина Кудри, Сидсе Бабетт Кнудсен, Кристоф Монтене, Сина Парване.

Триллер. Кабул, 15 августа 2021 года. В то время как американские войска готовятся покинуть Афганистан, талибы штурмуют столицу и захватывают власть. В разгар хаоса майор Мохамед Бида и его люди обеспечивают безопасность французского посольства, которое все еще открыто. Попав в ловушку, майор Бида решает договориться с талибами и организовать последний конвой с помощью Евы, молодой сотрудницы франко-афганской гуманитарной организации.

"Хороший мальчик» (12+) (Good Boy)

Режиссер - Бен Леонберг. В ролях: Инди, Шэйн Дженсен, Ариэль Фридман, Ларри Фессенден, Стюарт Рудин.

Фильм ужасов. Верный пес Индий вместе с хозяином Тодом переезжает в тихий деревенский дом, но вскоре выясняется — тени хранят свои тайны. Когда темные силы начинают угрожать его человеку, смелому четвероногому другу предстоит самая трудная битва — за того, кого он любит больше всего.

"Лампо. Невероятное путешествие - 2» (0+)

Режиссер - Магдалина Ниц. В ролях: Матеуш Даменцки, Лилиана Зайберт, Моника Пикула, Адам Воронович.

Музыкальный фильм. Познакомьтесь с историей Лампо — верного, как Лэсси, смелого, как Белла, и веселого, как Бетховен, который с самого щенячьего возраста тяготел к великим приключениям и тронул миллионы сердец своими путешествиями по железной дороге.

Киноафиша 3-9 октября Apollo kino Akropole

13 дней, 13 ночей – 3.10 – 16.05; 6.10 – 14.05; 7.10 – 13.20; 8.10 – 11.00

Хороший мальчик – 3.10 – 16.55, 20.10, 22.10; 4, 5.10 – 16.05, 20.25; 6.10 – 11.30, 17.45, 20.10; 7.10 – 16.35, 19.40, 21.05; 8.10 – 16.35, 20.15; 9.10 – 13.20, 20.25

Лампо. Невероятное путешествие - 2 – 3, 6.10 – 11.50 (рус.), 14.00, 16.10 (рус.), 18.20; 4, 5.10 – 11.20 (рус.), 13.30, 17.00 (рус.), 18.00; 7.10 – 11.10, 14.50 (рус.), 18.20, 18.40 (рус.); 8.10 – 11.10 (рус.), 13.20, 15.50, 16.30 (рус.), 17.40; 9.10 – 11.10, 11.10 (рус.), 14.00, 16.30 (рус.), 17.40

Полный армагеддец – 3.10 - 15.15, 18.15, 21.55; 4, 5.10 – 14.10, 18.00; 6.10 – 15.15, 18.15, 20.30; 7.10 – 14.05, 17.45, 21.25; 8.10 – 14.10, 18.20; 9.10 – 14.10, 18.30

Битва за битвой – 3.10 – 11.30, 15.00, 18.30, 20.30; 4, 5.10 – 12.15, 15.50, 20.00; 6.10 – 11.30, 15.00, 19.00; 7.10 – 12.30, 16.00, 19.50; 8.10 – 12.00, 15.30, 18.40; 9.10 – 11.15, 15.05, 18.40

Незнакомцы. Глава 2 – 3.10 – 13.40, 19.30; 4, 5.10 – 19.55, 21.35; 6.10 – 11.30, 20.00; 7.10 – 13.00, 20.00; 8, 9.10 – 12.00, 20.00

Большое смелое прекрасное приключение – 3.10 – 11.25, 18.30; 4, 5.10 – 15.40; 6.10 – 16.30; 7.10 – 18.00; 8.10 – 13.30; 9.10 – 16.55

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 3.10 – 12.30; 4.10 – 11.35; 5.10 – 17.45; 6, 8, 9.10 – 11.25; 7.10 – 16.00

Долгая прогулка – 3.10 – 14.30, 19.45, 21.45; 4, 5.10 – 19.10, 22.10; 6.10 – 15.20, 19.45; 7.10 – 14.10, 18.40, 20.50; 8.10 – 14.10, 19.50; 9.10 – 11.00, 19.50

Истребитель демонов: бесконечная крепость – 3.10 – 12.10, 21.00; 4.10 – 20.10; 5.10 – 20.40; 6.10 – 12.05, 19.10; 7.10 – 12.20, 20.15; 8.10 – 19.15; 9.10 – 18.40

Заклятие 4: последние обряды – 3.10 – 11.40, 18.40, 21.30; 4, 5.10 – 15.10, 21.10; 6.10 – 13.20, 16.10, 19.30; 7.10 – 12.00, 17.00, 20.30; 8.10 – 13.30, 16.20, 19.10; 9.10 – 11.10, 16.10, 19.30

Открытый брак – 3.10 – 13.50; 4.10 – 13.30; 5.10 – 20.50; 6.10 – 11.50; 7.10 – 15.45; 8.10 – 18.40; 9.10 – 14.40

Супруги Роуз – 3.10 – 15.55; 4, 5.10 – 22.05; 6, 8.10 – 14.05; 7.10 – 17.55; 9.10 – 17.10

Выход 8 – 4.10 – 20.55; 5.10 – 13.30

Материалистка – 3, 6.10 – 17.10; 4.10 – 17.50; 5, 7.10 – 11.35; 8, 9.10 – 16.05

Дракула – 3-5.10 – 18.10; 6, 8.10 – 16.25; 7.10 – 15.10; 9.10 – 14.20

Голый пистолет – 3.10 – 11.40; 7.10 – 11.00

F1 – 3.10 – 15.20, 20.55; 4.10 – 12.00, 21.15; 5.10 – 12.00, 20.40; 6.10 – 12.10, 18.55; 7.10 – 15.30, 20.20; 8.10 – 13.20, 18.00; 9.10 – 13.20, 19.15

Кукольный домик Габби: фильм – 3.10 – 11.30, 12.45 (рус.), 15.00, 17.15 (рус.); 4, 5.10 – 11.00 (рус.), 11.45, 13.15 (рус.), 14.00, 15.30 (рус.), 16.15, 17.45 (рус.); 6-9.10 – 11.00, 13.15 (рус.), 15.30, 17.45 (рус.)

Бернард. Миссия «Марс» – 3, 6.10 – 13.45 (рус.), 16.00; 4, 5.10 – 11.15, 12.25 (рус.); 7, 8.10 – 11.00 (рус.), 15.30; 9.10 – 13.20 (рус.), 15.30

Плохие парни - 2 – 4, 5.10 – 14.40 (рус.), 15.40; 7.10 – 13.10; 8.10 – 11.10

Как приручить дракона – 4.10 – 18.30, 5.10 – 18.00; 7, 8.10 – 11.30

Apollo kino Plaza

13 дней, 13 ночей – 4.10 – 21.55; 6.10 – 15.30

Хороший мальчик – 3.10 – 20.30; 4.10 – 16.30, 21.40; 5.10 – 13.40, 21.35; 6.10 – 11.30, 20.30; 7.10 – 14.20, 20.30; 8, 9.10 – 11.05, 20.30

Лампо. Невероятное путешествие - 2 – 3, 6, 8, 9.10 – 12.20 (рус.), 14.10, 16.25 (рус.), 18.45; 4, 5.10 – 11.30 (рус.), 13.15, 15.55 (рус.), 17.40; 7.10 – 14.10, 14.10 (рус.), 18.20 (рус.), 18.45

Полный армагеддец – 3, 6, 8.10 – 14.30, 18.35, 22.15; 4, 5.10 – 16.35, 19.45; 7.10 – 12.15, 16.20, 18.20, 22.15; 9.10 – 14.30, 18.35

Битва за битвой – 3, 6.10 – 11.30, 16.00, 19.30, 21.00; 4, 5.10 – 11.30, 15.10, 19.50; 7.10 - 11.30, 16.00, 19.30, 21.15; 8.10 – 11.30, 15.35, 19.30, 21.00; 9.10 – 13.10, 20.00, 21.00

Незнакомцы. Глава 2 – 3.10 – 12.40, 18.00, 21.30; 4.10 – 19.10, 21.40; 5.10 – 19.25, 21.40; 6.10 – 13.20, 18.00, 21.30; 7.10 – 12.10, 16.05, 21.30; 8, 9.10 – 13.05, 18.00, 21.30

Большое смелое прекрасное приключение – 3, 7.10 – 11.45, 20.55; 4.10 – 17.20, 21.25; 5.10 – 17.00, 21.40; 6.10 – 11.45, 18.30; 8, 9.10 – 12.55

Долгая прогулка – 3, 6, 7.10 – 16.20, 19.30, 21.55; 4, 5.10 – 14.55, 20.20; 8.10 – 16.20, 19.00, 20.55; 9.10 – 16.20, 18.50, 22.15

Истребитель демонов: бесконечная крепость – 3.10 – 14.50; 4, 5.10 – 20.50; 6, 7.10 – 15.20; 8, 9.10 – 11.00

Заклятие 4: последние обряды – 3.10 – 13.55, 18.40, 21.10; 4.10 – 21.00; 5.10 – 15.25, 21.00; 6-8.10 – 13.55, 18.40, 21.30; 9.10 – 11.20, 18.40, 20.55

Открытый брак – 5.10 – 21.55

Супруги Роуз – 4.10 – 12.00; 5.10 – 17.20

Материалистка – 3, 8, 9.10 – 18.30; 4, 5.10 – 14.00, 19.20; 6, 7.10 – 19.00

Дракула – 3.10 – 15.45; 4, 5.10 – 18.15; 6.10 – 20.55; 7.10 – 18.30; 8, 9.10 – 15.15

F1 – 3.10 – 12.30, 20.15; 4, 5.10 – 18.30; 6, 7.10 – 12.10, 20.15; 8, 9.10 – 15.20, 20.15

Кукольный домик Габби: фильм – 3, 6, 7.10 – 11.30, 11.40 (рус.), 13.45, 15.00, 16.45 (рус.), 17.15; 4, 5.10 – 11.00, 13.40 (рус.), 15.25, 18.05 (рус.), 18.35; 8.10 – 11.05, 11.40 (рус.), 13.20, 15.00, 16.45 (рус.), 17.15; 9.10 – 10.55 (рус.), 11.00, 13.15, 15.30, 16.35 (рус.), 17.45

Бернард. Миссия «Марс» – 3, 6, 7.10 – 14.10 (рус.), 16.25; 4, 5.10 – 11.45, 13.00 (рус.); 8, 9.10 – 10.55, 14.10 (рус.), 16.25

Кроссы – 3, 6-8.10 – 12.00; 4.10 – 14.20; 5.10 – 11.30

Пушистый форсаж – 4, 5.10 – 12.10, 14.25 (рус.)

Плохие парни - 2 – 4, 5.10 – 12.20 (рус.), 14.40

Смурфики в кино – 4, 5.10 – 10.55

Как приручить дракона – 4, 5.10 – 16.40

Apollo kino Domina

Хороший мальчик – 3, 6.10 – 20.50; 5, 8.10 – 21.30

Лампо. Невероятное путешествие - 2 – 3, 6, 7.10 – 10.50 (рус.), 13.15, 18.00; 4, 5.10 – 11.00, 13.45 (рус.), 15.45; 8.10 – 12.05 (рус.), 13.15, 18.00; 9.10 – 11.25, 14.05 (рус.), 16.10

Полный армагеддец – 3, 6.10 – 11.10, 18.45; 4, 5.10 – 20.30; 7.10 – 11.10, 21.45; 8.10 – 11.10, 19.25; 9.10 – 21.35

Битва за битвой – 3, 6, 7.10 – 13.55, 19.55; 4.10 – 14.15, 17.50; 5.10 – 17.40; 8.10 – 20.20; 9.10 – 19.40

Незнакомцы. Глава 2 – 3, 6.10 – 16.25; 7.10 – 13.05, 20.20; 8.10 – 17.05

Большое смелое прекрасное приключение – 4.10 – 21.25

Долгая прогулка – 4.10 – 21.30

Заклятие 4: последние обряды – 3, 6.10 – 20.20; 4, 5.10 – 18.30; 7.10 – 18.45; 8.10 – 16.00; 9.10 – 15.00

Материалистка – 5.10 – 21.15; 8.10 – 14.20

F1 – 3, 6.10 – 13.05; 5.10 – 14.20; 7.10 – 15.25; 9.10 – 16.20

Кукольный домик Габби: фильм – 3, 6, 7.10 – 11.30, 15.35 (рус.), 17.30; 4, 5.10 – 11.20 (рус.), 13.20, 16.05 (рус.), 18.05; 8.10 – 11.00, 13.30, 15.35 (рус.); 9.10 – 11.40 (рус.), 13.45

Бернард. Миссия «Марс» – 5.10 – 12.00

Плохие парни - 2 – 4.10 – 11.45

Kino Citadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele не предоставил расписание своих киносеансов.

Киногалерея/К. Сунс

Большое смелое прекрасное приключение – 2.10 – 17.20; 7.10 – 18.30

Два прокурора – 3.10 – 17.30; 9.10 – 20.30

13 дней, 13 ночей – 7.10 – 20.20

Открытый брак – 8.10 – 17.00

Битва за битвой – 4.10 – 15.50; 8.10 – 19.00

Манхэттен шорт – 3.10 – 20.00; 4.10 – 19.00; 5.10 – 11.00, 14.15, 17.30, 20.45

Splendid Palace

24.09 - 04.10 – проходит фестиваль «БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА», полное расписание киносеансов фестиваля на www.splendidpalace.lv.

Два прокурора – 5.10 – 17.00; 7.10 – 20.30; 9.10 – 18.00

Битва за битвой – 5.10 – 17.30; 7.10 – 20.00

Гадкая сестра – 5.10 – 19.20; 6.10 – 19.50; 7.10 – 18.20

Открытый брак – 6.10 – 17.40; 9.10 – 20.30

Аббатство Даунтон: грандиозное завершение – 7.10 – 17.30

Финикийская схема – 8.10 – 20.00