Латвия назначила мне пенсию в 420 евро: Рубикс о своей жизни в 90 лет

«Это было почти 90 человек. Сам удивляюсь, что ко мне всё ещё такой интерес», — говорит Рубикс.

«Я всем говорю — если я дожил до 90, то сколько там осталось до 100», — посмеялся Альфред Рубикс в беседе с журналом Privātā Dzīve. В сам день рождения, в среду, лично поздравить бывшего политика пришли около 30 человек. «Мы угостились вкусностями. Выпили и сто граммов коньяка. Читал, что пара чайных ложек крепкого напитка перед сном даже полезна», — делится юбиляр.

Празднование продолжилось в субботу. «Я собрал друзей и родственников в ресторане «Прага». Из Лондона приехала даже моя праправнучка, дочь дочери моего старшего сына», — рассказывает Альфред, который может гордиться четырьмя внуками.

В свои годы он всё ещё чувствует себя полным сил. «Когда я хожу к врачам, они мне говорят: «Альфред, у вас нет никаких проблем. Только камни, но они у вас не от возраста. Они от длительного стресса, который мы, к сожалению, вылечить не можем»», — рассказывает Рубикс, добавляя, что семь лет своей жизни он прожил в огромном стрессе. «Один год до заключения в тюрьму и шесть лет, которые я провел в заключении», — поясняет он.

Тридцать лет назад, в июле 1995 года, Верховный суд приговорил последнего руководителя Коммунистической партии Латвии Альфреда Рубикса к восьми годам лишения свободы за попытку государственного переворота. «За хорошее поведение меня выпустили через шесть лет. За это время появилась совсем другая страна, и я ходил вокруг, ничего не понимая», — вспоминает Альфред.

Рубикс, будучи пенсионером, не жалуется на жизнь. «Латвия назначила мне пенсию в 420 евро, но, работая в Европейском парламенте, я заработал дополнительно к пенсии, стыдно даже говорить, — 1800 евро. Если сложить, в месяц я получаю больше 2000 евро», — рассказывает он, отмечая, что деньгами поддерживает детей и внуков.