Латвия назначила мне пенсию в 420 евро: Рубикс о своей жизни в 90 лет

Редакция PRESS 4 октября, 2025 08:35

Бывший политик Альфред Рубикс рассказал, что в день своего 90-летия получил поздравления по телефону от впечатляющего числа людей, пишет журнал "Санта".

«Это было почти 90 человек. Сам удивляюсь, что ко мне всё ещё такой интерес», — говорит Рубикс.

«Я всем говорю — если я дожил до 90, то сколько там осталось до 100», — посмеялся Альфред Рубикс в беседе с журналом Privātā Dzīve. В сам день рождения, в среду, лично поздравить бывшего политика пришли около 30 человек. «Мы угостились вкусностями. Выпили и сто граммов коньяка. Читал, что пара чайных ложек крепкого напитка перед сном даже полезна», — делится юбиляр.

Празднование продолжилось в субботу. «Я собрал друзей и родственников в ресторане «Прага». Из Лондона приехала даже моя праправнучка, дочь дочери моего старшего сына», — рассказывает Альфред, который может гордиться четырьмя внуками.

В свои годы он всё ещё чувствует себя полным сил. «Когда я хожу к врачам, они мне говорят: «Альфред, у вас нет никаких проблем. Только камни, но они у вас не от возраста. Они от длительного стресса, который мы, к сожалению, вылечить не можем»», — рассказывает Рубикс, добавляя, что семь лет своей жизни он прожил в огромном стрессе. «Один год до заключения в тюрьму и шесть лет, которые я провел в заключении», — поясняет он.

Тридцать лет назад, в июле 1995 года, Верховный суд приговорил последнего руководителя Коммунистической партии Латвии Альфреда Рубикса к восьми годам лишения свободы за попытку государственного переворота. «За хорошее поведение меня выпустили через шесть лет. За это время появилась совсем другая страна, и я ходил вокруг, ничего не понимая», — вспоминает Альфред.

Рубикс, будучи пенсионером, не жалуется на жизнь. «Латвия назначила мне пенсию в 420 евро, но, работая в Европейском парламенте, я заработал дополнительно к пенсии, стыдно даже говорить, — 1800 евро. Если сложить, в месяц я получаю больше 2000 евро», — рассказывает он, отмечая, что деньгами поддерживает детей и внуков.

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

