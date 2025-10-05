Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Куда подевались хорошие учителя? Педагог: «Может, от нас слишком много требуют?»

Редакция PRESS 5 октября, 2025 10:13

Важно 0 комментариев

Лектор Мара Озола, известная тем, что сама создала курсы, которые ведёт в интернете, опубликовала в "Фейсбуке" искренний и полный горечи пост о роли учителя в обществе и о том, почему в школах не хватает педагогов.

Озола работает в сфере образования всю жизнь - начинала она ещё в советское время, так что её мнение основано на богатом личном опыте.

"К добру ли?" - с такого риторического вопроса начинается её пост. Озола пишет, что заметила - в СМИ каждый день говорится о школе, и это её радует. Что же здесь такого радостного?

"Я просто помню времена, когда всё рушилось, а о школьных проблемах никто, нигде и ничего не говорил. Ах да, говорили - о спасении детей от злых учителей и т.п. педагогов, которые обижают бедняжек, об отдельных случаях, когда кто-то из них, не выдержав вечных провокаций, грубостей и злодейств со стороны учеников, действительно поступал не вполне соответственно лучшим образцам воспитания. И требования к образованию, поведению, нравственности учителей и т.д. только росли и росли, пока не достигли модели, которая весьма близка к идеалу, но практически почти нигде не реализуема.

Внезапно стало нельзя работать хорошим, опытным педагогам со специальным образованием после техникума и тем, у кого в дипломах о высшем образовании в смутные времена какое-нибудь слово вдруг перестало совпадать с новыми требованиями".  

Эти учителя, по словам Озолы, были вынуждены уйти из школ, ей самой было разрешено преподавать только латышский, потому что у неё не было двух отдельных дипломов о высшем образовании - до этого она преподавала два иностранных языка.

"Мне ничего - я осталась при своём латышском языке. А что другие учителя? Ничего, продолжали работать, насколько хорошо кто может и способен. Покупали за свои деньги материалы и книги, чтобы было с чем на уроках работать, готовились, организовывали мероприятия, воспитывали класс, посещали бесконечные курсы, иногда поддерживали кого-нибудь из детей победнее (чтобы он тоже смог поехать на экскурсию или купить мороженое, когда другие лакомились), искали использованную бумагу для копирования и т.д. Кто не выдерживал, выгорал и разрушался, те потихоньку уходили, часто искали работу за границей", - напоминает о тяжёлом переходном периоде педагог.

"И тогда настали времена, когда в руках у школьников появились телефоны, а в головах - мысли о новой возможности снимать, что происходит в классе. По интернету начали гулять записи, где было чётко видно, что учителей специально провоцируют и мешают уроку. Иногда такие записи даже попадали на ТВ. Конечно, часто появлялись комментарии, в которых осуждали учителей - они ведь должны (обязательно) укротителями, укрощать воспитанников красивыми педагогическими методами. Бедных малышей (чаще всего - почти совершеннолетних) ведь никогда не в чем винить, защищающих их родителей - тем более. Снова много педагогов исчезло из школы", - так характеризует Озола следующую волну исхода учителей из учебных заведений.

Она признаётся, что из школы ушла, потому что больше не в состоянии нормально работать: "Если честно, меня надо было уже десятки лет назад уволить, потому что я эти принципы хорошего и правильного педагога, которые требуют [от нас], нарушаю по несколько раз на дню. До сих пор не понимаю, почему никто не жаловался. Может быть, с нас просто слишком много требуют?"

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 5 часов назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать