Чехи сказали «да» миллиардеру Бабишу. Он хочет меньше помогать Киеву

Официальные итоги выборов будут обнародованы 6 октября, но предварительный расклад позволяет предположить, что партия Бабиша едва ли сможет рассчитывать на правительство большинства, а значит, встанет вопрос о партнере по коалиции.

ANO - союзница правопопулистских сил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте. В ходе подготовки к выборам Бабиш обещал чехам улучшить экономическую ситуацию в стране и сократить помощь Украине.

До сих пор Прага оставалась активнейшим союзником Киева. Чехия одной из первых передала украинцам танки и другие боевые машины, она же выдвинула инициативу по поставке Украине миллионов артиллерийских снарядов за счет финансирования ряда западных государств.