"Предприятие пишет, что в июне нынешнего года "была цена" на тепло ТЭЦ Latvenergo 76,51 евро за мегаватт-час. Что это за "цена" такая и что там "было"? Коротко - там был покемон.

Такая "цена" существует только в "Экселе". Это величина, рассчитанная по принципам советской централизованной экономики - колбаса в магазине должна стоить столько-то, и точка! И из этого вытекает всё остальное - приплюсовываем передачу (содержание труб для тепла) и... тариф становится самым высоким в странах Балтии. Сражение против рыночной экономики и жуткого капитализма выиграно!

Я вам расскажу про физику и про то, почему никакой цены в размере 76,51 евро в реальности не существует и такой на ТЭЦ никогда не было. Никогда вообще за всю историю существования ТЭЦ. И в следующем веке не будет. Эта цена - "тариф", расчётная величина. Её рассчитывают так: берут завышенную (сверх рыночной) цену на газ и считают, во сколько обошлась бы себестоимость генерации, если бы газом напрямую грели воду.

ТЭЦ никогда не греет только воду, поэтому такой тариф - просто выдумка, теоретизирование. ТЭЦ производит в основном электричество, это основная функция, а тепло выделяется - хочешь не хочешь - как побочный продукт. Всегда и везде - в вашей машине тоже примерно 50% от энергии, полученной при сжигании топлива, уходит в тепло и рассеивается в воздухе. Физика двигателей внутреннего сгорания - в газовой турбине физика точно такая же, только вместо бензина газ. Отличие ТЭЦ от автомашины лишь в том, что её тепло не растапливает снег на капоте, а может быть использовано для обеспечения Риги отоплением и горячей водой.

Но это никак не отражается в тарифе, хотя ТЭЦ в таком режиме не работает никогда. Они считают так, как будто весь газ на ТЭЦ сгорает и уходит на тепло, никакого электричества нет (оно, как молоко, берётся из "Римчика"), оттуда и эта космическая цена и самый высокий тариф в странах Балтии.

Но консилиуму совдеповских чиновников в регуляторе тарифов (КРОУ) этого слишком мало (ведь алчности гешефтмахеров нет предела). Я упоминал, что цена газа завышена. Как так? Да так, что если сжигать газ для получения тепла, всё равно получится дешевле тарифа. Это практикуют тысячи домашних хозяйств в Латвии с газовым отоплением. Там никакого электричества не вырабатывают - жгут газ и обогревают жильё.

А домашние хозяйства могут купить газ на свободном рынке хоть сегодня примерно по 36 евро за мегаватт-час, тариф при такой цене был бы 45-50, а по факту имеем 76. Значит, в тариф ТЭЦ заложена цена газа примерно наполовину выше. А эти 0,51 евро добавлены к 76 евро лишь для того, чтобы казалось, будто там всё ну очень точно рассчитано, "опираясь на науку".

А по факту - просто воруют из нашего кошелька".