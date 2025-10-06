Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Мультфильм, где не действуют законы физики»: экономист — о тарифах Rīgas siltums (4)

Редакция PRESS 6 октября, 2025 10:21

Латышские СМИ 4 комментариев

Экономист и политик Гунтарс Витолс на портале pietiek.com высказался по поводу тарифа Rīgas siltums, назвав его выдуманным и нереальным, а также объяснив, откуда этот тариф взялся.

"Предприятие пишет, что в июне нынешнего года "была цена" на тепло ТЭЦ Latvenergo 76,51 евро за мегаватт-час. Что это за "цена" такая и что там "было"? Коротко - там был покемон.

Такая "цена" существует только в "Экселе". Это величина, рассчитанная по принципам советской централизованной экономики - колбаса в магазине должна стоить столько-то, и точка! И из этого вытекает всё остальное - приплюсовываем передачу (содержание труб для тепла) и... тариф становится самым высоким в странах Балтии. Сражение против рыночной экономики и жуткого капитализма выиграно!

Я вам расскажу про физику и про то, почему никакой цены в размере 76,51 евро в реальности не существует и такой на ТЭЦ никогда не было. Никогда вообще за всю историю существования ТЭЦ. И в следующем веке не будет. Эта цена - "тариф", расчётная величина. Её рассчитывают так: берут завышенную (сверх рыночной) цену на газ и считают, во сколько обошлась бы себестоимость генерации, если бы газом напрямую грели воду.

ТЭЦ никогда не греет только воду, поэтому такой тариф - просто выдумка, теоретизирование. ТЭЦ производит в основном электричество, это основная функция, а тепло выделяется - хочешь не хочешь - как побочный продукт. Всегда и везде - в вашей машине тоже примерно 50% от энергии, полученной при сжигании топлива, уходит в тепло и рассеивается в воздухе. Физика двигателей внутреннего сгорания - в газовой турбине физика точно такая же, только вместо бензина газ. Отличие ТЭЦ от автомашины лишь в том, что её тепло не растапливает снег на капоте, а может быть использовано для обеспечения Риги отоплением и горячей водой.

Но это никак не отражается в тарифе, хотя ТЭЦ в таком режиме не работает никогда. Они считают так, как будто весь газ на ТЭЦ сгорает и уходит на тепло, никакого электричества нет (оно, как молоко, берётся из "Римчика"), оттуда и эта космическая цена и самый высокий тариф в странах Балтии.

Но консилиуму совдеповских чиновников в регуляторе тарифов (КРОУ) этого слишком мало (ведь алчности гешефтмахеров нет предела). Я упоминал, что цена газа завышена. Как так? Да так, что если сжигать газ для получения тепла, всё равно получится дешевле тарифа. Это практикуют тысячи домашних хозяйств в Латвии с газовым отоплением. Там никакого электричества не вырабатывают - жгут газ и обогревают жильё.

А домашние хозяйства могут купить газ на свободном рынке хоть сегодня примерно по 36 евро за мегаватт-час, тариф при такой цене был бы 45-50, а по факту имеем 76. Значит, в тариф ТЭЦ заложена цена газа примерно наполовину выше. А эти 0,51 евро добавлены к 76 евро лишь для того, чтобы казалось, будто там всё ну очень точно рассчитано, "опираясь на науку".

А по факту - просто воруют из нашего кошелька".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 21:00 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер, ветер, ты — могуч…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
Sfera.lv 6 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (4)

Важно 20:52

Важно 4 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (4)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 4 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (4)

Важно 20:37

Важно 4 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (4)

Важно 20:30

Важно 4 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (4)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 4 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (4)

Важно 20:17

Важно 4 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (4)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 4 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать