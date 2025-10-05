«Бедные лебеди!» Посетительницу парка Победы волнует здоровье птиц; что с ними не так?

Адвокат Катрине Плявиня предлагает установить в парке Победы стенды с информацией о кормлении птиц. "Увы, сегодня семье лебедей белый хлеб [приносят] раз в полчаса", - пишет она на платформе "Х". По её мнению, в этом мог бы помочь Рижский зоопарк.

Ей отвечают:

- В парке "Аркадия" надписи есть. Увы, "хлебники" приходят толпами. Правда, ситуация улучшилась - приносят овсяные хлопья, зерно и т.д. Впрочем, замечено, что утки эти хорошие продукты вовсе не едят. А когда кто-нибудь притащит хлеб... Утки бегут толпой. Может быть, уткам тоже кампания нужна?

- В Цесисе с этим справились - не приходилось видеть, чтобы пару чёрных лебедей кто-то пытался кормить хлебом, везде есть знаки, что нельзя. Максимум, что приносят, так это капусту или листья одуванчика.

- На озере Гайльэзерс тоже кормят лебедей, а сейчас я там трёх крыс видела.

- Около Велнэзерса тоже надо стенды с информацией! Но всё равно трудно переубедить тех, кто "я всю жизнь кормила хлебом"! Лучше сразу поставить картинки с белым хлебом и полудохлыми лебедями.

- Ну, меня эти вообще раздражают. Обычно спрашиваю - вам самим нравится, если всё время живот болит? Неужели правда трудно зерно взять?

- Надписи необходимы не только в парке Победы. Они очень пригодились бы на променаде в Кенгарагсе.

- Бедные лебеди - то местные с белым хлебом, то иммигранты со сковородкой. Результат плачевен.

Рижская дума в комментариях тоже отметилась, поблагодарив за информацию и пообещав связаться с предприятием, которое ведает парком.