«Бедные лебеди!» Посетительницу парка Победы волнует здоровье птиц; что с ними не так?

5 октября, 2025 13:22

Около водоёмов в Риге часто можно увидеть, как уток и лебедей кормят хлебом. Намерения у кормящих, как правило, благие - многие просто не в курсе, что этот продукт для птиц не подходит. 

Адвокат Катрине Плявиня предлагает установить в парке Победы стенды с информацией о кормлении птиц. "Увы, сегодня семье лебедей белый хлеб [приносят] раз в полчаса", - пишет она на платформе "Х". По её мнению, в этом мог бы помочь Рижский зоопарк.

Ей отвечают:

- В парке "Аркадия" надписи есть. Увы, "хлебники" приходят толпами. Правда, ситуация улучшилась - приносят овсяные хлопья, зерно и т.д. Впрочем, замечено, что утки эти хорошие продукты вовсе не едят. А когда кто-нибудь притащит хлеб... Утки бегут толпой. Может быть, уткам тоже кампания нужна?

- В Цесисе с этим справились - не приходилось видеть, чтобы пару чёрных лебедей кто-то пытался кормить хлебом, везде есть знаки, что нельзя. Максимум, что приносят, так это капусту или листья одуванчика.

- На озере Гайльэзерс тоже кормят лебедей, а сейчас я там трёх крыс видела.

- Около Велнэзерса тоже надо стенды с информацией! Но всё равно трудно переубедить тех, кто "я всю жизнь кормила хлебом"! Лучше сразу поставить картинки с белым хлебом и полудохлыми лебедями.

- Ну, меня эти вообще раздражают. Обычно спрашиваю - вам самим нравится, если всё время живот болит? Неужели правда трудно зерно взять?

- Надписи необходимы не только в парке Победы. Они очень пригодились бы на променаде в Кенгарагсе.

- Бедные лебеди - то местные с белым хлебом, то иммигранты со сковородкой. Результат плачевен.

Рижская дума в комментариях тоже отметилась, поблагодарив за информацию и пообещав связаться с предприятием, которое ведает парком.

 

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

