Ратниекс: РМП разработала законопроект — электросамокатам запретят ездить по тротуарам

Редакция PRESS 5 октября, 2025 20:57

Новости Латвии

LETA

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс опубликовал на платформе "Х" пост, в котором он сообщает о том, что скоро начнут продвижение в Сейм поправки к закону, согласно которым планируется запретить движение электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам.

Более подробно он предлагает прочитать об этом на портале Delfi, однако этот материал доступен только по платной подписке.

В соцсети же вице-мэр пишет следующее: "Рижская муниципальная полиция разработала поправки к закону, чтобы запретить скутерам и другим электрическим средствам транспорта перемещаться по тротуарам. Поправки вот-вот будут направлены в Сейм, и параллельно самоуправление могло бы поговорить с Latvijas dzelzceļš о сотрудничестве по улучшению безопасности железнодорожных переездов".

На его пост откликнулось довольно много народу, среди них и депутат Рижской думы Лиана Ланга: "Ждём, когда агрессивные средства транспорта исчезнут с тротуаров! Меня уже несколько раз чуть не сбили на ул. Грециниеку и около вокзала".

А что же остальные? Далеко не все в восторге от такой меры в будущем:

- Если они теперь будут передвигаться по проезжей части, не станет ли внезапно ещё больше ДТП, в том числе с жертвами?

- Только надо учесть, что для людей с инвалидностью, которые пользуются электронными колясками, передвижение пешком не вариант - надо надеяться, что об этом исключении подумали заранее.

- Я бы охотно почитал подготовленные поправки. Где это можно сделать? Уже теперь по тротуарам на электросамокатах разрешено только в условиях, оговоренных в ПДД. На мопеде (у Ride это мопеды) по тротуару и велодорожке ездить вообще не разрешается. Призываю уже сейчас эти мопеды прижучить!

- Было бы отлично, если бы продуктовым курьерам запретили передвигаться по тротуару и на велосипедах. Они - профессионалы, с них можно и нужно требовать права, каску, умение ездить по проезжей части, где нет велодорожек!

- Не по этой теме, но связано с ней: если хотим уменьшить заторы в Риге, надо открыть многие ж/д переезды, закрытые для автотранспорта ещё с советских времён, потому что пересекать рельсы в Риге можно лишь в нескольких местах, отсюда и возникают заторы.

- Чудесно, если бы удалось! Не хватает ненормальных велосипедистов, когда по ТРОТУАРУ ещё ездят ненормальные самокатчики и электрические идиоты!

- Вот только думаю, что пересекать мосты и перемещаться по Риге станет ещё труднее, заторы вырастут. Нас ограничивают, запрещают при отсутствии инфраструктуры: объездных дорог, автостоянок в микрорайонах и в центре. Ну никакого видения со знаком плюс.

- Эдвард Ратниекс выдаёт себя за большего мэра Риги, чем нынешний. Клейнбергс нервно курит на углу.

- Увы, это не пройдёт.

- РМП - это сборище идиотов. Могу представить, что они могут написать...

- Уберите с тротуаров курьеров Bolt и Wolt.

- А ехать по улице на 25 км/ч будет безопаснее?

- Большая проблема - ещё и поезд, который был "виноват" в этом ДТП. Если мы с таким "развитым" мышлением решаем проблемы, давайте и поезда запретим - пусть вообще по Риге не ездят. Ведь в политике всё просто - запрещать и карать. А решать проблему с обучением ПДД в школах или сделать безопасные переезды - это уже трудно, для этого мозг нужен.

- Это пока какой-нибудь самокат не собьёт машина - тогда опять будут менять и кромсать.

- Ты серьёзно? Посади орангутана в "бентли" и пусти на улицу! Он влепит в морду "КамАЗу" - и будет кирдык! Давайте запретим "бентли"! Вот такое у вас бредовое мышление! Вместо того, чтобы с детских лет учить ПДД, главное - всё позапрещать! РМП - именно те, кто будет менять ПДД! Спустись на землю!

- Насколько понимаю, в законах о дорожном движении уже планируются изменения, которые решили бы проблемы, гнать электросамокаты на проезжую часть - нехорошая идея, поскольку маленькие колёса на остатках рижских улиц - это небезопасно. Скорее, РМП могла бы перестать клеить горчичники не к месту, вылезти из кустов и начать работать.

- Ещё бы бухло запретили...

- Неужели Ратниекс не понимает: если их выставят на проезжую часть, трупов станет больше?

- Посмотрел интервью на Delfi. Спасибо, что держались против открыто провокационных вопросов и попыток дискредитировать со стороны журналюг.

- Хорошая идея, но, ПОЖАЛУЙСТА, уберите булыжную мостовую с рижских улиц!!! Я на своём электровелосипеде не хочу ездить ни по тротуарам, ни по булыжнику, ни подвергать себя риску из-за бескультурья водителей и рижской инфраструктуры на уровне XIX века!

- Уберите велосипеды с тротуаров! Травма, которую пешеход получает от велосипеда, не меньше, чем от самоката!

 

