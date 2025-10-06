«Куда подевался рынок?» В соцсети недоумевают (ВИДЕО)

Член правления GD&L Services Рамуне Грицене поясняет, что Видземский рынок - это продолжение работы над восстановлением многофункционального центра развлечений и отдыха в квартале между ул. Тербатас и Бривибас. В течение 5 лет планируется инвестировать около 15 миллионов евро.

Пока, впрочем, возрождения рынка не наблюдается - ну, или автор видео, опубликованного на платформе "Х", не слишком удачно зашёл.

А написал он в своём твите вот что: "Видземский рынок. Всего торгуют три тётушки. На продажу в общей сложности выложено 15 кочанов капусты, столько же цветной капусты, четыре ящика слив и кучка плохих, но дешёвых кабачков... А, и стенд с тряпьём тоже был... Рижская дума, куда подевался рынок?"

Кто-то в комментариях делится воспоминаниями детства, кто-то советует прийти в другое время - тогда торговцев будет много, почти как в былые времена:

- Ты там был в 6 часов утра? Я был около 14 часов, казалось, что там полно [народу]. Идёт выставка Бэнкси. Какие-то съёмки. Люди покупают. Машину нашёл, где припарковать. Вот только там есть огромная надпись "ПИВО", которую Рижская дума могла бы и убрать. Мерзко выглядит. Остальное - всё как обычно.

- Всё равно уже не так, как в детстве... Вся эта зелёная площадка была заполнена торговыми местами. Заблудиться можно было. Казался таким же большим, как и центральный рынок.

- Вспоминаю своё детство, когда ходили туда за покупками - так много киосков было на улице и в помещениях, всегда этот рынок нравился больше центрального.

- Пройдите мимо этого ряда машин, на входе с ул. Тербатас полно торговцев.

- В среду вечером торговцев больше. На открытой территории Агенскалнского рынка по рабочим дням торговцев фруктами-овощами тоже не слишком много. Возможно, и рыночные цены для покупателей уже не столь выгодны, как раньше. Нет потока покупателей - нет и торговцев.

- Куда подевался рынок?! Ха-ха! Куда подевались рижане?! Центр пустой!

- Ого! Раньше жил рядом, регулярно там покупали. И овощи, и мяско, и цветы...

- Надо идти со стороны ул. Тербатас, там постоянные торговцы с широким ассортиментом, торгуют круглый год. В среду после обеда, к вечеру, приезжает ещё больше.

- Времена рынков закончились безвозвратно. Забудьте...