Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Куда подевался рынок?» В соцсети недоумевают (ВИДЕО)

Редакция PRESS 6 октября, 2025 09:07

Выбор редакции 0 комментариев

Право аренды Видземского рынка в Риге на 30 лет приобрела компания SIA GD&L Services с регистрацией в Объединённых Арабских Эмиратах.

Член правления GD&L Services Рамуне Грицене поясняет, что Видземский рынок - это продолжение работы над восстановлением многофункционального центра развлечений и отдыха в квартале между ул. Тербатас и Бривибас. В течение 5 лет планируется инвестировать около 15 миллионов евро.

Пока, впрочем, возрождения рынка не наблюдается - ну, или автор видео, опубликованного на платформе "Х", не слишком удачно зашёл.

А написал он в своём твите вот что: "Видземский рынок. Всего торгуют три тётушки. На продажу в общей сложности выложено 15 кочанов капусты, столько же цветной капусты, четыре ящика слив и кучка плохих, но дешёвых кабачков... А, и стенд с тряпьём тоже был... Рижская дума, куда подевался рынок?"

Кто-то в комментариях делится воспоминаниями детства, кто-то советует прийти в другое время - тогда торговцев будет много, почти как в былые времена:

- Ты там был в 6 часов утра? Я был около 14 часов, казалось, что там полно [народу]. Идёт выставка Бэнкси. Какие-то съёмки. Люди покупают. Машину нашёл, где припарковать. Вот только там есть огромная надпись "ПИВО", которую Рижская дума могла бы и убрать. Мерзко выглядит. Остальное - всё как обычно.

- Всё равно уже не так, как в детстве... Вся эта зелёная площадка была заполнена торговыми местами. Заблудиться можно было. Казался таким же большим, как и центральный рынок.

- Вспоминаю своё детство, когда ходили туда за покупками - так много киосков было на улице и в помещениях, всегда этот рынок нравился больше центрального.

- Пройдите мимо этого ряда машин, на входе с ул. Тербатас полно торговцев.

- В среду вечером торговцев больше. На открытой территории Агенскалнского рынка по рабочим дням торговцев фруктами-овощами тоже не слишком много. Возможно, и рыночные цены для покупателей уже не столь выгодны, как раньше. Нет потока покупателей - нет и торговцев.

- Куда подевался рынок?! Ха-ха! Куда подевались рижане?! Центр пустой!

- Ого! Раньше жил рядом, регулярно там покупали. И овощи, и мяско, и цветы...

- Надо идти со стороны ул. Тербатас, там постоянные торговцы с широким ассортиментом, торгуют круглый год. В среду после обеда, к вечеру, приезжает ещё больше.

- Времена рынков закончились безвозвратно. Забудьте...

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 3 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 3 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: Хосам, мы тебе не верим!
Sfera.lv 6 часов назад

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Читать
Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Читать

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Читать

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать