Спасёт ли жизнь пересадка органов, если донор погиб от наркотиков? Ответ эксперта

Редакция PRESS 6 октября, 2025 09:27

Новости Латвии 0 комментариев

1 октября в Кулдигской больнице от вероятной передозировки наркотиков скончалась молодая женщина. Вскоре после этого в больницу прибыл вертолёт Воздушных сил, чтобы доставить в Ригу сердце для трансплантации. Посвящённый этому пост в соцсетях вызвал сильный ажиотаж и возмущение в обществе - возникли вопросы, можно ли вообще в таком случае использовать для пересадки, сообщает портал 360TV Ziņas.

Кулдигская больница не стала раскрывать личность донора в связи с защитой персональных данных, но подтвердила, что сердце действительно перевозили. Процесс трансплантации органов и тканей в Латвии строго регламентирован и основан на жёстких медицинских критериях. Специалисты Национальной службы координации трансплантации подчёркивают, что перед пересадкой любого органа проводится тщательная проверка, соответствует ли он стандартам безопасности и функционального соответствия. 

Портал 360TV Ziņas выяснил, что в случае передозировок наркотиков, как правило, поражаются только печень и почки, а прочие органы, включая сердце, могут быть использованы, чтобы спасти чью-то жизнь.

Глава Национальной службы координации трансплантации Эгия Лапиня поясняет: "Каждый донор оценивается согласно жёстким медицинским критериям. Мы проверяем функции органов, наличие инфекций и другие возможные противопоказания. Главное - безопасность пациента и исход операции. Только после того, как мы убедимся в пригодности органа, его пересадят".

Причина смерти и состояние здоровья донора очень важны для оценки пригодности органов для трансплантации. При хроническом заболевании, острой инфекции или воздействии одурманивающих веществ могут быть ограничения. Каждый случай оценивается индивидуально.

Чаще всего в Латвии проводятся трансплантации почек, печени и сердца: более случаев 50 пересадки почек, 5-7 - печени и несколько случаев пересадки сердца в год. Остальные органы распределяют по необходимости. Такая система позволяет пациентам получить жизненно важные органы безопасным и проверенным способом, с соблюдением высоких медицинских стандартов.

Чтобы вопрос о донорстве органов не пришлось решать близким, в Латвии уже более 25 лет есть возможность самому дать согласие на посмертную трансплантацию или запретить её. Примерно каждый 50-й житель эту возможность использовал. 25 тысяч 162 латвийца (65%) дали согласие на пересадку своих органов и тканей, а 14 тысяч 387 человек запретили. В целом отметки об этом в системе E-veselība сделали всего около 2% жителей Латвии. 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

