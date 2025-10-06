Спасёт ли жизнь пересадка органов, если донор погиб от наркотиков? Ответ эксперта

Кулдигская больница не стала раскрывать личность донора в связи с защитой персональных данных, но подтвердила, что сердце действительно перевозили. Процесс трансплантации органов и тканей в Латвии строго регламентирован и основан на жёстких медицинских критериях. Специалисты Национальной службы координации трансплантации подчёркивают, что перед пересадкой любого органа проводится тщательная проверка, соответствует ли он стандартам безопасности и функционального соответствия.

Портал 360TV Ziņas выяснил, что в случае передозировок наркотиков, как правило, поражаются только печень и почки, а прочие органы, включая сердце, могут быть использованы, чтобы спасти чью-то жизнь.

Глава Национальной службы координации трансплантации Эгия Лапиня поясняет: "Каждый донор оценивается согласно жёстким медицинским критериям. Мы проверяем функции органов, наличие инфекций и другие возможные противопоказания. Главное - безопасность пациента и исход операции. Только после того, как мы убедимся в пригодности органа, его пересадят".

Причина смерти и состояние здоровья донора очень важны для оценки пригодности органов для трансплантации. При хроническом заболевании, острой инфекции или воздействии одурманивающих веществ могут быть ограничения. Каждый случай оценивается индивидуально.

Чаще всего в Латвии проводятся трансплантации почек, печени и сердца: более случаев 50 пересадки почек, 5-7 - печени и несколько случаев пересадки сердца в год. Остальные органы распределяют по необходимости. Такая система позволяет пациентам получить жизненно важные органы безопасным и проверенным способом, с соблюдением высоких медицинских стандартов.

Чтобы вопрос о донорстве органов не пришлось решать близким, в Латвии уже более 25 лет есть возможность самому дать согласие на посмертную трансплантацию или запретить её. Примерно каждый 50-й житель эту возможность использовал. 25 тысяч 162 латвийца (65%) дали согласие на пересадку своих органов и тканей, а 14 тысяч 387 человек запретили. В целом отметки об этом в системе E-veselība сделали всего около 2% жителей Латвии.